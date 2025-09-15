जौनपुर में ट्रेलर से टकराई लग्जरी स्लीपर बस, 4 लोगों की हुई मौत, कई घायल

छत्तीसगढ़ से धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकली श्रद्धालुओं की बस यूपी के जौनपुर में हादसे का शिकार हो गई. अयोध्या से वाराणसी जा रही यह लग्जरी स्लीपर बस (सीजी 07 सीटी 4781) लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिहीपुर क्रॉसिंग के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के प्रयास में उससे टकरा गई. हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि नौ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

बस में सवार थे 50 यात्री

बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे. ये सभी अयोध्या दर्शन करने के बाद वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे. जिले के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि देर रात (रविवार) हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और घायलों को नज़दीकी अस्पताल भेजा. गंभीर घायलों को वाराणसी रेफर किया गया है.

ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ने ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रेलर के दाहिनी ओर जा टकराई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री सीटों में ही फंस गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया.

पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को किनारे कराया और हाईवे पर जाम खुलवाया. हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है.

हादसे की सूचना पर जिला अस्पताल में आपात व्यवस्था की गई और 108 एंबुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाती रही. स्थानीय लोगों ने बताया कि सिहीपुर क्रॉसिंग के पास लंबे समय से ट्रेलरों की अवैध पार्किंग और ओवरटेकिंग की समस्या बनी हुई है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं.





