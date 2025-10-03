scorecardresearch
 

'ये मुस्लिम है, मैं इसे नहीं देखूंगी...', महिला डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप, CMS ने मांगा जवाब

जौनपुर जिला महिला अस्पताल में एक महिला मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने धर्म के आधार पर उसे और एक अन्य मुस्लिम महिला को देखने से मना किया. मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से भी रोका गया. अस्पताल प्रशासन ने मामला संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर और स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा.

डॉक्टर ने मुस्लिम महिला को देखने से किया मना (Photo: Screengrab)
जौनपुर जिला महिला अस्पताल में धर्म के आधार पर इलाज से इनकार का मामला सामने आया है. अस्पताल में भर्ती महिला शमा परवीन (27) ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उन्हें और एक अन्य मुस्लिम महिला को देखने से मना किया. शमा के अनुसार डॉक्टर ने कहा कि इसको मैं नहीं देखूंगी. इसे ऑपरेशन थिएटर में मत ले जाना.

शमा परवीन चंदवक की रहने वाली हैं और उनकी शादी मोहम्मद नवाज से हुई है. प्रसव पीड़ा के दौरान शमा को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शमा ने बताया कि यह घटना 30 सितंबर को रात लगभग 9:30 बजे हुई. उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने धर्म के आधार पर उनके इलाज से इनकार किया और अन्य मरीजों को देखा गया, लेकिन दो मुस्लिम महिलाओं को नहीं देखा गया.

मुस्लिम महिला को डॉक्टर ने इलाज के लिए मना किया

शमा के पति मोहम्मद नवाज ने भी दावा किया कि डॉक्टर ने कहा कि महिला मुसलमान है, इसे कहीं और लेकर जाओ, हम नहीं देखेंगे. उनका कहना है कि यह व्यवहार पूरी तरह अनुचित और गैरकानूनी है.

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला महिला अस्पताल के CMS महेंद्र गुप्ता ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने इस घटना का संज्ञान लिया है. साथ ही उन्होंने संबंधित डॉक्टर और स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा है. 

CMS ने संबंधित डॉक्टर और स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा

CMS ने यह भी कहा कि मीडिया के लोग जबरदस्ती लेबर रूम में घुस गए, जिससे मरीजों की निजता प्रभावित हुई. अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और स्पष्ट किया कि किसी भी मरीज के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

