जौनपुर: सुहागरात के अगले दिन 75 साल के दूल्हे की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राज खुला, 35 की दुल्हन से रचाई थी शादी

यूपी के जौनपुर में 75 साल के बुजुर्ग की शादी के अगले ही दिन हुई मौत का रहस्य सुलझ गया है. बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की थी. तरह-तरह की चर्चाओं के बीच, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आ गई है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, जौनपुर के कुछमुछ गांव में 75 वर्षीय संगरू राम की शादी के अगले ही दिन मौत हो गई थी. उन्होंने सोमवार को 35 साल की मनभावती से शादी की थी. यह घटना मंगलवार की सुबह सामने आई, जब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई.

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. गुरुवार को आई रिपोर्ट में मौत का कारण शॉक/कोमा बताया गया है, जिसकी पुष्टि गौराबादशाहपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने की है.

संगरू की दूसरी शादी, बेची थी जमीन

संगरू राम की पत्नी की एक साल पहले मौत हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी. अकेले रहने वाले संगरू ने शादी के लिए अपनी पांच बिस्वा जमीन 5 लाख रुपये में बेच दी थी. उन्होंने शादी की खरीदारी के लिए 20,000 रुपये दिए थे. दूसरी ओर, 35 वर्षीय मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी और उनके पहले से तीन बच्चे हैं.

शादी के बाद बिगड़ी तबीयत

मनभावती ने बताया कि वह इस शादी के लिए राजी नहीं थीं, लेकिन शादी करवाने वाले व्यक्ति ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि संगरू उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे. सोमवार को कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी के बाद रात भर दोनों ने बातें कीं. मंगलवार सुबह अचानक संगरू की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

