scorecardresearch
 

Feedback

जौनपुर: सुहागरात के अगले दिन 75 साल के दूल्हे की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राज खुला, 35 की दुल्हन से रचाई थी शादी

जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 75 वर्षीय संगरू राम और 35 वर्षीय मनभावती की शादी हुई थी. लेकिन शादी के अगले ही दिन दुखद घटना हो गई. संगरू राम की अचानक मौत हो गई. अब इस मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई है.

Advertisement
X
जौनपुर के 75 वर्षीय संगरू राम की मौत की वजह सामने आई (Photo: Aditya Prakash Bhardwaj/ITG)
जौनपुर के 75 वर्षीय संगरू राम की मौत की वजह सामने आई (Photo: Aditya Prakash Bhardwaj/ITG)

यूपी के जौनपुर में 75 साल के बुजुर्ग की शादी के अगले ही दिन हुई मौत का रहस्य सुलझ गया है. बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की थी. तरह-तरह की चर्चाओं के बीच, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आ गई है. आइए जानते हैं पूरी कहानी... 

दरअसल, जौनपुर के कुछमुछ गांव में 75 वर्षीय संगरू राम की शादी के अगले ही दिन मौत हो गई थी. उन्होंने सोमवार को 35 साल की मनभावती से शादी की थी. यह घटना मंगलवार की सुबह सामने आई, जब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. 

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. गुरुवार को आई रिपोर्ट में मौत का कारण शॉक/कोमा बताया गया है, जिसकी पुष्टि गौराबादशाहपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने की है. 

सम्बंधित ख़बरें

jaunpur old man news
जौनपुर: शादी के बाद पहली रात में बुजुर्ग की मौत 
मृतक संगरू अपनी 35 वर्षीय दूसरी पत्नी के साथ. (File Photo: Aditya Prakash Bhardwaj/ITG)
75 का संगरू, 35 साल की मनभावती... सुहागरात में अधूरा रह गया वादा 
75 साल के बुजुर्ग ने की कोर्ट मैरिज. (Photo ITG)
75 का दूल्हा, 35 की दुल्हन... सुहागरात में मौत के बाद रुका अंतिम संस्कार 
jaunpur news
जौनपुर: बुजुर्ग की सुहागरात बनी आखिरी रात 
Wedding image
बुजुर्ग की सुहागरात बनी आखिरी रात! सुबह होते ही मौत, 75 की उम्र में 35 की महिला से की थी शादी 

संगरू की दूसरी शादी, बेची थी जमीन

संगरू राम की पत्नी की एक साल पहले मौत हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी. अकेले रहने वाले संगरू ने शादी के लिए अपनी पांच बिस्वा जमीन 5 लाख रुपये में बेच दी थी. उन्होंने शादी की खरीदारी के लिए 20,000 रुपये दिए थे. दूसरी ओर, 35 वर्षीय मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी और उनके पहले से तीन बच्चे हैं. 

Advertisement

शादी के बाद बिगड़ी तबीयत

मनभावती ने बताया कि वह इस शादी के लिए राजी नहीं थीं, लेकिन शादी करवाने वाले व्यक्ति ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि संगरू उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे. सोमवार को कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी के बाद रात भर दोनों ने बातें कीं. मंगलवार सुबह अचानक संगरू की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement