scorecardresearch
 

Feedback

संभल में IT रेड: मीट कारोबारी इरफान ब्रदर्स के ठिकानों पर 36 घंटे से छापेमारी जारी, 60 गाड़ियों में पहुंची 100 से अधिक लोगों की टीम

संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान और इरफान ब्रदर्स के इंडिया फ्रोजन फूड्स फैक्ट्री और घरों समेत कई ठिकानों पर बीते 36 घंटे से आयकर विभाग (आईटी) की बड़ी रेड जारी है. सोमवार को 60 से अधिक गाड़ियों में सवार टीमें पहुंची थीं.

Advertisement
X
संभल में इरफान ब्रदर्स के घर-ऑफिस पर छापेमारी (Photo- ITG)
संभल में इरफान ब्रदर्स के घर-ऑफिस पर छापेमारी (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में मीट कारोबारी इंडिया फ्रोजन फूड्स के मालिक हाजी इमरान और इरफान ब्रदर्स के घर और फैक्ट्री सहित कई ठिकानों पर बीते 36 घंटे से आयकर विभाग (आईटी) की बड़ी छापेमारी जारी है. सोमवार सुबह 7:30 बजे से लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा की 60 से अधिक गाड़ियों में सवार आईटी टीमें रिकॉर्ड खंगाल रही हैं. वित्तीय अनियमितताओं और नियम से ज्यादा पशु कटान की आशंका पर यह कार्रवाई की जा रही है. 

60 गाड़ियों में पहुंची 100 से अधिक लोगों की टीम

संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र निवासी हाजी इमरान और हाजी इरफान ब्रदर्स की चिमियावली गांव में 100 बीघा जमीन पर इंडिया फ्रोजन फूड्स नाम से फैक्ट्री है. कल सुबह 60 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर 100 से अधिक लोगों की आईटी टीमें संभल पहुंची. टीमों ने फैक्ट्री, फैक्ट्री मालिक के घर और अकाउंटेंट के चमन सराय स्थित घर पर एक साथ पुलिस फोर्स के साथ रेड शुरू की. घर के बाहर पीएसी बल तैनात है, जबकि अंदर अधिकारियों की लगातार आवाजाही जारी है. कुछ अधिकारी अटैची लेकर घर के अंदर जाते हुए भी दिखाई दिए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Fir Against Jawed Habib and his Son Anas for Duping People on the name of Crypto Investment
जावेद हबीब पर एक्शन की तैयारी! 32 मुकदमों में हैं नामजद  
जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. (File Photo: ITG)
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, करोड़ों की ठगी का आरोप 
संभल में कैसे टला बड़ा रेल हादसा? 
Train accident averted in Sambhal (Photo- ITG)
संभल में बड़ा रेल हादसा टला! स्टॉप तोड़कर रोड किनारे जा पहुंची मालगाड़ी  
sambhal bulldozer
संभल में फिर गरजा बुलडोजर 

36 घंटे बाद भी जारी है छापेमारी

सोमवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई यह रेड 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी मंगलवार को फैक्ट्री और मालिक के घर पर जारी है.  घर और फैक्ट्री के अंदर मौजूद टीमें लगातार रिकॉर्ड खंगालने का काम कर रही हैं. फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही टीमों ने वर्कर्स के आने-जाने पर रोक लगा दी थी. फैक्ट्री के बाहर खड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रकों, जिनमें मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी भी जांच आईटी टीम कर रही है.  अकाउंटेंट के घर पर भी अभी भी कार्रवाई चल रही है. 

Advertisement

एक्सपर्ट्स खंगाल रहे हैं कंप्यूटर रिकॉर्ड

छापेमारी के दौरान टीमों के हाथ कई जरूरी दस्तावेज लगे हैं, जिन्हें तुरंत ही अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है. बताया जा रहा है कि टीम में शामिल कई एक्सपर्ट फैक्ट्री के अंदर लगे कंप्यूटरों को खंगालने का काम कर रहे हैं. इस पूरी कार्यवाही का नेतृत्व एक जॉइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी कर रहे हैं. विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, आईटी के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें भी इस बड़ी कार्रवाई में शामिल हो सकती हैं, हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है. 

टैक्स चोरी और नियम उल्लंघन की जांच

सूत्रों के अनुसार, आईटी टीमें फैक्ट्री के अंदर नियम से ज्यादा पशुओं के कटान (कटिंग) होने के इनपुट के आधार पर भी जांच कर रही हैं. इसके अलावा, कई वित्तीय अनियमितताओं और बड़े स्तर पर टैक्स चोरी को लेकर भी गहन पड़ताल चल रही है. छापेमारी करने वाले अधिकारियों ने केवल टीमों के लखनऊ और गाजियाबाद से होने की पुष्टि की है, लेकिन इससे ज्यादा वे कुछ भी बोलने पर चुप्पी साधे रहे. पिछले 36 घंटे से जारी इस बड़ी छापेमारी के बीच संभल के कई इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement