संभल में IT रेड: मीट कारोबारी इरफान ब्रदर्स के ठिकानों पर 36 घंटे से छापेमारी जारी, 60 गाड़ियों में पहुंची 100 से अधिक लोगों की टीम

उत्तर प्रदेश के संभल में मीट कारोबारी इंडिया फ्रोजन फूड्स के मालिक हाजी इमरान और इरफान ब्रदर्स के घर और फैक्ट्री सहित कई ठिकानों पर बीते 36 घंटे से आयकर विभाग (आईटी) की बड़ी छापेमारी जारी है. सोमवार सुबह 7:30 बजे से लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा की 60 से अधिक गाड़ियों में सवार आईटी टीमें रिकॉर्ड खंगाल रही हैं. वित्तीय अनियमितताओं और नियम से ज्यादा पशु कटान की आशंका पर यह कार्रवाई की जा रही है.

60 गाड़ियों में पहुंची 100 से अधिक लोगों की टीम

संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र निवासी हाजी इमरान और हाजी इरफान ब्रदर्स की चिमियावली गांव में 100 बीघा जमीन पर इंडिया फ्रोजन फूड्स नाम से फैक्ट्री है. कल सुबह 60 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर 100 से अधिक लोगों की आईटी टीमें संभल पहुंची. टीमों ने फैक्ट्री, फैक्ट्री मालिक के घर और अकाउंटेंट के चमन सराय स्थित घर पर एक साथ पुलिस फोर्स के साथ रेड शुरू की. घर के बाहर पीएसी बल तैनात है, जबकि अंदर अधिकारियों की लगातार आवाजाही जारी है. कुछ अधिकारी अटैची लेकर घर के अंदर जाते हुए भी दिखाई दिए हैं.

36 घंटे बाद भी जारी है छापेमारी

सोमवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई यह रेड 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी मंगलवार को फैक्ट्री और मालिक के घर पर जारी है. घर और फैक्ट्री के अंदर मौजूद टीमें लगातार रिकॉर्ड खंगालने का काम कर रही हैं. फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही टीमों ने वर्कर्स के आने-जाने पर रोक लगा दी थी. फैक्ट्री के बाहर खड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रकों, जिनमें मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी भी जांच आईटी टीम कर रही है. अकाउंटेंट के घर पर भी अभी भी कार्रवाई चल रही है.

एक्सपर्ट्स खंगाल रहे हैं कंप्यूटर रिकॉर्ड

छापेमारी के दौरान टीमों के हाथ कई जरूरी दस्तावेज लगे हैं, जिन्हें तुरंत ही अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है. बताया जा रहा है कि टीम में शामिल कई एक्सपर्ट फैक्ट्री के अंदर लगे कंप्यूटरों को खंगालने का काम कर रहे हैं. इस पूरी कार्यवाही का नेतृत्व एक जॉइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी कर रहे हैं. विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, आईटी के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें भी इस बड़ी कार्रवाई में शामिल हो सकती हैं, हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

टैक्स चोरी और नियम उल्लंघन की जांच

सूत्रों के अनुसार, आईटी टीमें फैक्ट्री के अंदर नियम से ज्यादा पशुओं के कटान (कटिंग) होने के इनपुट के आधार पर भी जांच कर रही हैं. इसके अलावा, कई वित्तीय अनियमितताओं और बड़े स्तर पर टैक्स चोरी को लेकर भी गहन पड़ताल चल रही है. छापेमारी करने वाले अधिकारियों ने केवल टीमों के लखनऊ और गाजियाबाद से होने की पुष्टि की है, लेकिन इससे ज्यादा वे कुछ भी बोलने पर चुप्पी साधे रहे. पिछले 36 घंटे से जारी इस बड़ी छापेमारी के बीच संभल के कई इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है.

