scorecardresearch
 

Feedback

'मां-पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए...' कानपुर में सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फांसी लगाकर आत्महत्या

कानपुर में आईआईटी से जुड़े साइबर सुरक्षा विभाग के 25 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मूलतः महाराष्ट्र निवासी दीपक ने सुसाइड नोट में माता-पिता से माफी मांगी और लिखा कि वह साइबर सुरक्षा क्षेत्र की प्रगति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे.

Advertisement
X
कानपुर में सॉफ्टवेयर डेव्लपर ने की आत्महत्या (Photo: ai image)
कानपुर में सॉफ्टवेयर डेव्लपर ने की आत्महत्या (Photo: ai image)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर सेक्योरिटी डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करने वाले 25 साल के युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है. आईआईटी कानपुर का छात्रस सोमवार को अपने किराए के घर में मृत पाया गया. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. 

मृतक की पहचान दीपक चौधरी के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र का रहने वाला था. मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है और कहा है कि वह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रोग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है.

आईआईटी-कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि चौधरी पिछले दो सालों से संस्थान के साइबर सुरक्षा विभाग से जुड़े थे. अग्रवाल ने कहा, 'घटना से पहले, उन्होंने एक वरिष्ठ संकाय सदस्य से अपनी परेशानियों के बारे में बात की थी. उन्हें कड़ी मेहनत करते रहने की सलाह दी गई थी और उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि वह सफल होंगे.'

सम्बंधित ख़बरें

बांदा में युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
छतरपुर: 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव  
jail
जेल में 22 साल की सजा काट रहे कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, हाथ पर लिखा ‘I Love You बाबू’ 
As income grows with salary hikes, bonuses, or business gains, disciplined investors find it easier to allocate larger sums.
कानपुर: गार्ड की नौकरी, 10 हजार सैलरी और 17 करोड़ का कारोबार! जानिए कैसे हुआ ये करामात  
Satyam Trivedi expressed his pain in front of Akhilesh (Photo: Screengrab)
'इंस्पेक्टर ने जूतों से मारा, गालियां दीं', अखिलेश के सामने रोते हुए बोला कानपुर का सत्यम त्रिवेदी 
पुलिस गिरफ्त में महिला डॉक्टर का फोन चोरी करने वाला चोर. (Photo: Ranjay Singh/ITG)
दिव्यांग बनकर दवा लेने पहुंचा चोर, महिला डॉक्टर देखने लगी पर्चा तो मोबाइल चुराकर हुआ फरार- Video 

सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) रंजीत कुमार ने बताया कि चौधरी प्लास्टिक की रस्सी से पंखे से लटका हुआ पाया गया था. उसकी डायरी में एक हस्तलिखित सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है, 'मैं शराब नहीं पीता और न ही कोई गलत काम करता हूं. मां-पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए.'

Advertisement

पुलिस के अनुसार, चौधरी रविवार रात खुश दिखाई दे रहे थे, दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे. हालांकि, सोमवार को जब बार-बार फ़ोन करने और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनके दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी. उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि उनका शव फंदे से लटका हुआ है. बाद में एक फोरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा, सबूत इकट्ठा किए और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कमरे को सील कर दिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को सूचित कर दिया गया है. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement