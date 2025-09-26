UP: जुमे की नमाज के बाद युवक ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लहराया, पुलिस ने मौके पर दबोचा

सहारनपुर के जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक युवक द्वारा 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लहराए जाने से माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका पैदा हो गई. नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो रही थी, जब युवक ने भीड़ से अलग होकर जेब से दो पोस्टर निकाले और हाथों में लहराना शुरू कर दिया. पोस्टर पर बड़े अक्षरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखा हुआ था.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की. युवक ने विरोध किया और पोस्टर देने से इनकार कर दिया. पुलिस ने जबरन पोस्टर छीनकर फाड़ दिया, लेकिन युवक ने फटे पोस्टर को भी हवा में लहराना जारी रखा. इसके बाद सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया और युवक को दबोचकर थाने ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन, दारोगा से सिपाही तक पर कार्रवाई

इस दौरान डीआईजी और एसएसपी आशीष तिवारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे. एसएसपी तिवारी ने बताया कि प्रशासन ने 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए थे और सभी धर्मगुरुओं से पहले ही बातचीत की गई थी. उन्होंने कहा कि केवल एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. सोशल मीडिया अकाउंट समेत अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है.

Advertisement

​

एसएसपी ने आगे बताया कि नमाज के दौरान सुरक्षा पूरी तरह बरकरार रही और अन्य नमाजी शांतिपूर्ण ढंग से अपने-अपने घरों को लौटे. प्रशासन का दावा है कि तुरंत कार्रवाई और चौकसी के चलते कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ. उन्होंने जनता से सहयोग बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

---- समाप्त ----