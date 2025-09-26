scorecardresearch
 

Feedback

UP: जुमे की नमाज के बाद युवक ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लहराया, पुलिस ने मौके पर दबोचा

सहारनपुर में जुमे की नमाज के दौरान एक युवक ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लहराया. इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे दबोचकर हिरासत में लिया और पोस्टर फाड़ दिया. मौके पर डीआईजी और एसएसपी आशीष तिवारी मौजूद थे. 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे. युवक से पूछताछ जारी है और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच भी की जा रही है.

Advertisement
X
युवक से पूछताछ की जा रही है.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
युवक से पूछताछ की जा रही है.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर के जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक युवक द्वारा 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लहराए जाने से माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका पैदा हो गई. नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो रही थी, जब युवक ने भीड़ से अलग होकर जेब से दो पोस्टर निकाले और हाथों में लहराना शुरू कर दिया. पोस्टर पर बड़े अक्षरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखा हुआ था.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की. युवक ने विरोध किया और पोस्टर देने से इनकार कर दिया. पुलिस ने जबरन पोस्टर छीनकर फाड़ दिया, लेकिन युवक ने फटे पोस्टर को भी हवा में लहराना जारी रखा. इसके बाद सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया और युवक को दबोचकर थाने ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन, दारोगा से सिपाही तक पर कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

Protest against the 'I Love Mohammed' poster controversy (Photo: PTI)
यूपी से उत्तराखंड तक फैला 'आई लव मोहम्मद' विवाद, जवाब में 'आई लव महादेव' पोस्टर 
Action taken against policemen in Saharanpur (representational photo)
सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन  
कारी इरशाद गोरा ने कहा, इस्लाम हिंसा नहीं, सब्र का धर्म (Photo: Screengrab)
'आई लव मोहम्मद, यह गुनाह नहीं, गर्व की बात', देवबंदी उलेमा ने किया बड़ा ऐलान 
सहारनपुर में स्कूटी पर पान खाने निकला रावण 
स्कूटी पर सवार हुआ रावण. (Photo: Screengrab)
मंच छोड़ स्कूटी पर पान खाने निकले लंकापति, वीडियो वायरल 

इस दौरान डीआईजी और एसएसपी आशीष तिवारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे. एसएसपी तिवारी ने बताया कि प्रशासन ने 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए थे और सभी धर्मगुरुओं से पहले ही बातचीत की गई थी. उन्होंने कहा कि केवल एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. सोशल मीडिया अकाउंट समेत अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है.

Advertisement

सहारनपुर

एसएसपी ने आगे बताया कि नमाज के दौरान सुरक्षा पूरी तरह बरकरार रही और अन्य नमाजी शांतिपूर्ण ढंग से अपने-अपने घरों को लौटे. प्रशासन का दावा है कि तुरंत कार्रवाई और चौकसी के चलते कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ. उन्होंने जनता से सहयोग बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement