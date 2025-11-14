scorecardresearch
 

Feedback

यूपी के श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली घटना: पति, पत्नी और तीन बच्चों के शव घर के अंदर मिले

श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए. रोज अली, पत्नी शहनाज और उनके तीन बच्चों के शव कमरे में मिले. सुबह दरवाज़ा न खुलने पर बहन रुबीना ने खिड़की से झांककर घटना देखी. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है. मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.

Advertisement
X
घटना के बाद घर के बाहर जुटी लोगों की भीड़ (Photo: ITG)
घटना के बाद घर के बाहर जुटी लोगों की भीड़ (Photo: ITG)

यूपी के श्रावस्ती जिले से शुक्रवार सुबह ऐसी खबर आई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. कैलाशपुर मनिहार तारा गांव में एक ही परिवार के पांच लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए. रोजमर्रा की शांत सुबह अचानक भय और सन्नाटे में बदल गई, जब एक बंद कमरे का दरवाजा न खुलने पर परिजनों को अनहोनी का शक हुआ. लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि दरवाजा टूटने के बाद सामने इतना भयावह दृश्य दिखाई देगा. घर के अंदर पति–पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चों के शव बिखरे पड़े मिले. यह खबर देखते ही देखते गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई. 

खिड़की से झांककर दिखा मौत का मंजर

बताया जाता है कि रोज अली की बहन रुबीना सुबह कुछ काम से भाई के घर पहुंची. सामान्य दिनों की तरह उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई. कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई हलचल न हुई, तो उसके मन में आशंका पैदा हुई. उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई. कमरे के भीतर एक साथ पांच-पांच शव पड़े थे भाई रोज अली, भाभी शहनाज़, दो बेटियां और एक छोटा बेटा. रुबीना की चीख सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए. परिजनों ने तुरंत दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कमरा ठंडा था और माहौल में अजीब-सी खामोशी फैली हुई थी. पहली नजर में किसी को भी समझ नहीं आया कि यह हादसा है, आत्महत्या या किसी साजिश का परिणाम.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के युवक की मौत, गांव में पसरा मातम  
दिल्ली ब्लास्ट में श्रावस्ती के युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
पत्नी से कहा था- जल्द लौटूंगा... दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के युवक की मौत, शव देख बिलख पड़े परिजन 
Case of Ikauna CHC of Shravasti district (Photo- ITG)
घायल को लगाने थे टांके, डॉक्टर बोले- धागा लेकर आइए; मेडिकल ऑफिसर समेत 3 पर एक्शन 
cm yogi plan for up-nepal border
नेपाल संकट: CM योगी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 
संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील.(Photo: Screengrab)
नेपाल में प्रदर्शनों के बीच UP और बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी, चेकिंग और पेट्रोलिंग जारी 
Advertisement

गांव में मातम, हर कोई खामोश

समाचार फैलते ही पूरा गांव गम में डूब गया. परिवार के लोग बदहवास हालत में घर के बाहर बैठ गए. पड़ोसी बताते हैं कि रोज अली और उसका परिवार किसी से विवाद में नहीं पड़ता था. बच्चे पढ़ने वाले और शांत स्वभाव के थे. परिवार की इस तरह अचानक मौत ने हर किसी को हिला दिया है. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक साथ इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी. महिलाएं बच्चों की याद में बिलखती रहीं और लोग घटना वाली जगह के आसपास खामोशी में खड़े रह गए.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही इकौना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. कुछ ही देर में जिले के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी गांव में आ गए. पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया और बारीकी से हर कोने की जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम कमरे से नमूने जुटा रही है दीवारों से लेकर बिस्तर, बर्तन, पानी के गिलास और घर की बनावट तक का परीक्षण हो रहा है. कमरे में किसी तरह की छेड़छाड़, ज़बरदस्ती या संघर्ष के निशान हैं या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि वे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं. परिवार की सामूहिक आत्महत्या की संभावना से इंकार नहीं किया गया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती.

Advertisement

घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं- 

- अगर परिवार ने आत्महत्या की, तो वजह क्या थी?

- क्या किसी प्रकार का ज़हर या जहरीला पदार्थ इस्तेमाल किया गया?

- अंदर से दरवाज़ा बंद था या किसी ने बाहर से बंद किया था?

- क्या परिवार आर्थिक तंगी या किसी मानसिक दबाव में था?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement