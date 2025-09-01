scorecardresearch
 

औरैया दिलीप यादव हत्याकांड: शादी के 15 दिन बाद पति का कत्ल, पत्नी निकली मास्टरमाइंड, अब प्रेमी समेत 6 पर गैंगस्टर की कार्रवाई

Auraiya News: मार्च, 2025 में दिलीप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस वारदात में शामिल दिलीप की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग को गिरफ्तार कर लिया था. अब इस मामले में इन दोनों के अलावा चार और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है.

औरैया के दिलीप यादव हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी पर लगा गैंगस्टर (Photo: ITG)
औरैया के दिलीप यादव हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी पर लगा गैंगस्टर (Photo: ITG)

यूपी की औरैया पुलिस ने दिलीप यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दिलीप की पत्नी प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग और चार अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है. इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे एक आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. 

आपको बता दें कि यह घटना 19 मार्च 2025 को औरैया के सहार थाना क्षेत्र में हुई. दिलीप यादव नाम का एक युवक अपने हाइड्रा का काम खत्म करके घर लौट रहा था. तभी कुछ बाइक सवारों ने उसे रोका और एक होटल के पास उसका हाइड्रा खड़ा कराकर उसे अपने साथ ले गए. इसके बाद उन्होंने दिलीप के साथ मारपीट की और गोली मारकर फरार हो गए. 21 मार्च को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई.  पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से इस हत्याकांड का खुलासा किया. 

ये भी पढ़ें- औरैया मर्डर केस: प्रगति ने ही प्रेमी को दिया था पति की हत्या का आइडिया, अनुराग ने ही शूटर्स को कराई थी दिलीप की पहचान

पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड के पीछे एक लव ट्रायंगल था. दिलीप की शादी अपनी भाभी की बहन प्रगति से 10 मार्च 2025 को हुई थी. हालांकि, प्रगति चार साल से अनुराग नाम के एक लड़के से प्यार करती थी. शादी के बाद भी वह अपने प्रेमी के संपर्क में थी. प्रगति ने ही अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रची थी. वह दिलीप की संपत्ति पर कब्जा करके अपने प्रेमी के साथ ऐश करना चाहती थी. 

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दी थी सुपारी

पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रगति दिलीप के साथ लगातार संपर्क में थी और उसकी हर जानकारी अपने प्रेमी अनुराग को दे रही थी.  अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर, दुर्लभ और शिवम को इस हत्या की जिम्मेदारी दी थी. दिलीप की हत्या के बाद पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग को हिरासत में लिया, जिसके बाद सारा मामला सामने आ गया. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दुर्लभ और शिवम को भी गिरफ्तार कर लिया था. 

पुलिस ने की कड़ी पैरवी

औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि इस मामले में छह लोगों को जेल भेजा गया था. पुलिस की कड़ी पैरवी के बाद अब इन सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए इस हत्या को अंजाम दिया था. पुलिस ने एक आरोपी रामू को भी गिरफ्तार किया है जो जमानत पर बाहर था. 

---- समाप्त ----
