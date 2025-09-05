सुल्तानपुर की 'कातिल' पत्नी... प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला, फिर घरवालों के सामने जमकर रोई, ऐसे खुली पोल

यूपी के सुल्तानपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. फिर वह परिजनों के सामने फूट-फूट कर रोई. ताकि, किसी को उसपर शक न हो. लेकिन कॉल डिटेल से 24 घंटे में उसकी पोल खुल गई. पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर पहले उसके प्रेमी को हिरासत में लिया, फिर आरोपित पत्नी को भी पकड़ लिया. दोनों से पूछताछ की गई तो हत्या के पीछे की कहानी खुलकर सामने आ गई. फिलहाल, महिला और प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र का है जहां गुरुवार की सुबह किंदीपुर बाजार में 38 वर्षीय महेश की लाश मिली थी. पुलिस की जांच-पड़ताल में पता चला की महेश की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी. इस बीच जांच में यह भी मालूम हुआ कि मृतक महेश की पत्नी पूजा का गांव के ही एक शख्स जयप्रकाश के साथ प्रेम प्रसंग है.

ऐसे में पूरे मामले का खुलासा करने के लिए सर्विलांस और एसओजी समेत पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने जब जयप्रकाश और मृतक महेश की पत्नी की कॉल डिटेल खंगाली तो सनसनीखेज सच सामने आ गया. जिसके बाद घटना में शामिल मृतक महेश की 'हत्यारी' पत्नी पूजा और उसके प्रेमी जयप्रकाश को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

परिजनों ने बताया कि महेश कुमार लुधियाना में मजदूरी करता था. 2025 की शुरुआत में ही वो घर आ गया था और मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था. महेश की भाभी उर्मिला ने बताया बुधवार को उसका देवर महेश पास के प्रेमचंद्र के यहां काम करने गया था. वहीं, पत्नी पूजा के अनुसार काम से लौटने के बाद पति शाम को मछली लेने बाजार गया था.

लेकिन जब लौटने में समय ज्यादा हो गया तो महेश की खोजबीन शुरू हुई. इस दौरान पूजा ने लोगों को बताया कि पति का उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था. गांव में भी किसी से कोई विवाद नहीं था. मगर अगली सुबह महुआ के पेड़ के नीचे महेश की लाश मिली.

शुक्रवार को सुल्तानपुर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया. ASP अखंड प्रताप सिंह के मुताबिक, मृतक महेश की पत्नी पूजा का गांव के ही एक व्यक्ति जयप्रकाश से प्रेम प्रसंग था. पहले महेश को ले जाकर जयप्रकाश ने जमकर शराब पिलाई, जब महेश नशे में हो गया तो जयप्रकाश और मृतक की पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद किया जा चुका हैं. आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है.

---- समाप्त ----