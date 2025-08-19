scorecardresearch
 

किचन से लाया चाकू, मां बाप ने रोका तो दांत से ही काट डाली पत्नी की नाक, लखनऊ का खौफनाक मामला

लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी पर डंडे और चाकू से हमला करने की कोशिश की. रोकने पर उसने दांत से पत्नी की नाक काटकर जमीन पर फेंक दी. घटना में पीड़िता के सास-ससुर भी घायल हुए हैं.

घरेलू झगड़े में शख्स ने दांत से काट डाली पत्नी की नाक (Photo: Representational Image)
घरेलू झगड़े में शख्स ने दांत से काट डाली पत्नी की नाक (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में घरेलू विवाद में जो हुआ वह डरा देने वाला था. यहां एक पति पत्नी में बहस हुई तो पति ने दांत से अपनी पत्नी की नाक काटकर जमीन पर फेंक दी. एकाएक महिला लहूलुहान हो गई और घर में हड़कंप मच गया.

माता पिता को भी डंडे से पीटा

जानकारी के अनुसार आरोपी अरविंद ने पहले पत्नी बबिता पर डंडे से हमला किया. ये देखकर बबिता के सास- ससुर उसे बचाने के लिए दौड़े तो अरविंद ने अपने माता- पिता पर भी हमला कर दिया. इसके बाद वह किचन से चाकू लेकर आया और पत्नी पर जानलेवा वार करने की कोशिश की.

मां ने चाकू छीना को  दांत से काटी पत्नी की नाक

मां ने किसी तरह चाकू छीनकर उसे रोका त आरोपी ने दांत से पत्नी की नाक काटकर जमीन पर फेंक दी. बबिता की खून से लथपथ हालत देख परिवार में हड़कंप मच गया. दूसरी बहू अमिता मिश्रा और छोटे बेटे गोविंद मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी. घायल बबिता को आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस जांच में जुट गई है.

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है. कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई से ऐसा ही केस सामने आया था. यहां पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने पत्नी के साथ जो किया वह डरा देने वाला था. पति ने प्रेमी के घर गई महिला की नाक अपने दांतों से काटकर अलग कर दी. दरअसल, महिला का गांव के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था. महिला अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी. इस दौरान जानकारी होने पर महिला का पति उसे लेने प्रेमी के घर पहुंच गया. पति ने महिला को समझाने की कोशिश की लेकिन महिला के इनकार पर नाराज पति ने दांतों से उसकी नाक काट ली.

