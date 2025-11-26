मां और भाई ने महिला को 1.38 लाख में बेचा, जबरन करा दी शादी, ऐसे पकड़ा गया दूल्हा

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है.यहां पैसो के खातिर एक महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही शादीशुदा बेटी को हरियाणा के रहने वाले युवक को बेच दिया. इतना ही नही बल्कि जबरन उसकी दोबारा शादी करा दी और अनजान व्यक्ति के साथ भेजा जा रहा है. इसके बाद परेशान युवती ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ASP का कहना है कि महिला के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.इधर, युवती की मां और उसके भाई की तलाश की जा रही है. एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर पुलिस की दो टीमें इस पूरे मानव तस्करी नेटवर्क की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.

एसपी के मीडिया सेल से जारी ऑफिसियल प्रेस नोट के मुताबिक 22 नवम्बर को चित्रकूट की रहने वाली एक शादीशुदा युवती ने थाना AHTU में शिकायत लेकर आई. उसने बताया कि दो दिन पहले उसकी मां मुन्नी और भाई जयनारायण ने बांदा लाकर उसे हरियाणा के रहने वाले कृष्ण कुमार को 1,38,000 रुपये में बेच दिया. उसकी जबरन शादी करा दी, जबकि वो पहले से शादीशुदा है. इतना ही नहीं परिजनों द्वारा युवती के फर्जी डाक्यूमेंट भी बनवाये गए.

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और BNS की 143(2), 336(3) जैसी मानव तस्करी की धाराओ में केस दर्ज किया. पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ित युवती का बयान अदालत में कराया. इधर पुलिस ने सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया. बाकी अन्य आरोपी इस पूरे मामले में शामिल थे, उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. पुलिस मानव तस्करी के इस बड़े मामले में गहराई से जांच कर रही है.



