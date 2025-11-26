scorecardresearch
 

Feedback

मां और भाई ने महिला को 1.38 लाख में बेचा, जबरन करा दी शादी, ऐसे पकड़ा गया दूल्हा

बांदा में मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर शादीशुदा बेटी को हरियाणा के एक युवक को बेच दिया. युवती की शिकायत पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. महिला तस्करी से जुड़ा यह संगठित नेटवर्क पुलिस के रडार पर है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

Advertisement
X
माभाई ने महिला को 1.38 लाख में बेचा, जबरन करा दी शादी (Photo: itg)
माभाई ने महिला को 1.38 लाख में बेचा, जबरन करा दी शादी (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है.यहां पैसो के खातिर एक महिला ने  बेटे के साथ मिलकर अपनी ही शादीशुदा बेटी को हरियाणा के रहने वाले युवक को बेच दिया. इतना ही नही बल्कि जबरन उसकी दोबारा शादी करा दी और अनजान व्यक्ति के साथ भेजा जा रहा है. इसके बाद परेशान युवती ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ASP का कहना है कि महिला के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.इधर, युवती की मां और उसके भाई की तलाश की जा रही है. एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर पुलिस की दो टीमें इस पूरे मानव तस्करी नेटवर्क की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.

एसपी के मीडिया सेल से जारी ऑफिसियल प्रेस नोट के मुताबिक 22 नवम्बर को चित्रकूट की रहने वाली एक शादीशुदा युवती ने थाना AHTU में शिकायत लेकर आई. उसने बताया कि दो दिन पहले उसकी मां मुन्नी और भाई जयनारायण ने बांदा लाकर उसे  हरियाणा के रहने वाले कृष्ण कुमार को 1,38,000 रुपये में बेच दिया. उसकी जबरन शादी करा दी, जबकि वो पहले से शादीशुदा है. इतना ही नहीं परिजनों द्वारा युवती के फर्जी डाक्यूमेंट भी बनवाये गए. 

सम्बंधित ख़बरें

(प्रतीकात्मक फोटो)
प्रेमी से शादी के लिए मां ने बेटी को बेचा, बेटे को हॉस्टल में छोड़कर प्रेमी के साथ हुई फरार 
5 हजार रुपये का कर्ज चुकाने के लिए मासूम बेटी को बेचा
ओडिशा में मानवता शर्मसार, 5 हजार का कर्ज चुकाने के लिए मासूम बेटी को बेचा 
अवैध संबंध के शक में चचेरे भाई की हत्या 
man arrested
पत्नी को अपने ही भाई के साथ देख बौखलाया, ले ली युवक की जान 
बांदा में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा 
Advertisement

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और BNS की 143(2), 336(3) जैसी मानव तस्करी की धाराओ में केस दर्ज किया. पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ित युवती का बयान अदालत में कराया. इधर पुलिस ने सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया. बाकी अन्य आरोपी इस पूरे मामले में शामिल थे, उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. पुलिस मानव तस्करी के इस बड़े मामले में गहराई से जांच कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement