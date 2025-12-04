गोवा घूमने का झांसा, पार्क में 5 लाख की लूट... ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें समेत तीन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए एक अविवाहित अधेड़ व्यक्ति से 5 लाख रुपये ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश कर लिया है. गुरुवार को पुलिस ने सावित्री बाई इंटर कॉलेज के पास से दो सगी बहनों और एक युवक को गिरफ्तार किया. आरोपी लड़कियों की पहचान कासना निवासी विनिशा (21) और उसकी बहन खुशी (19) के रूप में हुई.

वहीं, तीसरा आरोपी दनकौर के मुंजीखेड़ा का दीपांशु बताया गया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.90 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं.

पीड़ित को फोन कॉल कर फंसाया, शादी का लालच दिया

भनोता खेड़ी निवासी 51 वर्षीय विकल सिंह, जो अविवाहित हैं. उन्होंने बुधवार रात थाना कासना में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके मोबाइल पर एक लड़की का फोन आया. लड़की ने मीठी-मीठी बातें कर उन्हें भरोसे में लिया और शादी का वादा किया. इसके बाद उसी लड़की की सहेली बनकर दूसरी लड़की भी उनसे बात करने लगी. दोनों ने अपने नाम विनिशा और खुशी बताए.

पीड़ित के मुताबिक, दोनों लड़कियों ने धीरे-धीरे उन्हें प्रेम जाल में फंसाया और ऑनलाइन अपने खाते में 50 हजार रुपये डलवा लिए. बातचीत के दौरान युवतियों ने शादी से पहले गोवा घूमने का लालच भी दिया और कहा कि टिकट व अन्य खर्चों के लिए लगभग 5 लाख रुपये लगेंगे.

पार्क में बुलाकर रकम लूटी, धमकी देकर चुप कराया

पीड़ित ने बताया कि 29 नवंबर को लड़कियों ने उन्हें कासना के निहाल देव पार्क में बुलाया. वहां दोनों युवतियां आईं और कुछ देर तक बातचीत करती रहीं. तभी अचानक दो युवक भी वहां आ पहुंचे. उन युवकों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उनके पास रखे 5 लाख रुपये छीन लिए.

पीड़ित के अनुसार, लड़कियों और युवकों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. डर के चलते पीड़ित ने कई दिनों तक घटना छुपाई.

भतीजे के पूछने पर खुला मामला, पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई

पीड़ित ने बताया कि जब उनके भतीजे ने 5 लाख रुपये का हिसाब पूछा और वह जवाब नहीं दे पाए, तब उन्होंने पूरी घटना बताई. इसके बाद पीड़ित भतीजे के साथ थाना कासना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस मीडिया प्रभारी के अनुसार, थाना कासना पुलिस ने विनिशा, खुशी और दो अज्ञात युवकों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 115(2) और 61(2) के तहत FIR दर्ज कर दी है. दो लड़कियों और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. दो अन्य फरार आरोपी युवकों की तलाश जारी है.

पुलिस का कहना है कि हनी ट्रैप गिरोह से जुड़ी इस घटना की पूरी जांच की जा रही है और पीड़ित के साथ हुई ठगी में शामिल सभी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा.

