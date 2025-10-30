scorecardresearch
 

Feedback

मुस्लिम विरोधी को फंसाने की साजिश! हिंदू युवकों ने लिखा था मंदिर पर 'आई लव मोहम्मद', अलीगढ़ पुलिस ने किया खुलासा

अलीगढ़ के लोढ़ा थाना क्षेत्र में मंदिरों पर "आई लव मोहम्मद" लिखे जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है. एसएसपी ने बताया कि जमीन विवाद में समुदाय विशेष के लोगों को फंसाने के लिए हिंदू समुदाय के दिलीप, आकाश और अभिषेक ने यह षड्यंत्र रचा था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी (Photo- Screengrab)
अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोढ़ा थाना क्षेत्र में कई मंदिरों पर स्प्रे पेंट से "आई लव मोहम्मद" लिखे जाने की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह किसी और ने नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से जुड़े युवकों ने किया था. जमीन के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में समुदाय विशेष के लोगों को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी. 

जमीन विवाद में रची गई थी साजिश

दरअसल, अलीगढ़ के लोढ़ा थाना इलाके में कुछ दिनों पहले कई मंदिरों पर स्प्रे पेंट से "आई लव मोहम्मद" लिखा गया था, जिससे शहर का माहौल खराब होने लगा था. एसएसपी अलीगढ़ नीरज कुमार जादौन ने खुलासा करते हुए बताया कि यह मामला दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. 

सम्बंधित ख़बरें

I Love Muhammad Campaign
मंदिर की दीवारों पर I Love Muhammad लिखने से बवाल, तनाव के बीच पुलिस अलर्ट! 
एक रात के बाद फरार हो गईं दुल्हनें. (Photo: Representational)
खूबसूरत दुल्हन का ऑफर, शादी और एक रात… सुबह होते ही टूटे ख्बाव 
नींद में थे दूल्हे, तभी फरार हो गईं बिहार की दुल्हनें. (Photo: AI-generated)
नींद में दूल्हे और जागती दुल्हनें... अलीगढ़ की कहानी का बिहार कनेक्शन 
Aligarh: Rampage of a mad bull, trampled 8, claimed 2 lives.
सड़क पर आवारा पशुओं से दहशत, अलीगढ़ में सांड ने 8 को रौंदा 
Terror of 'Bride Robber' in Aligarh (AI-Generated)
साड़ी की रस्सी बनाकर दूसरी मंजिल से 'दुल्हनें' फरार, शादी के तीसरे दिन हो गया कांड 

इलाके के ही समुदाय विशेष से जुड़े दो लोगों के बीच जमीन के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. एक पक्ष से जुड़े दिलीप, आकाश और अभिषेक ने मिलकर यह खतरनाक षड्यंत्र रच डाला. 

समुदाय विशेष को फंसाने की थी नीयत

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों दिलीप, आकाश और अभिषेक ने जानबूझकर मंदिरों पर स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक नारा लिखा. उनका मकसद यह था कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और दूसरे व्यक्ति (जमीन विवाद वाले पक्ष) और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज हो जाए, जिससे वे जमीन के मसले में कमजोर पड़ जाएं या फंस जाएं. उन्होंने जमीन के मसले में जबरदस्ती कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की थी. 

Advertisement

पुलिस ने किया मुकदमा निरस्त

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दिलीप, आकाश और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने साफ किया कि इस षड्यंत्र के तहत जो मुकदमा पहले दर्ज किया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया जाएगा. इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग हैरान हैं कि जमीन के एक विवाद ने किस तरह शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रच दी. 

पुलिस ने पहले मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाबक्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर FIR दर्ज की थी. अब 4 आरोपी-  जीशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत गिरफ्तार किए गए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement