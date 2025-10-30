मुस्लिम विरोधी को फंसाने की साजिश! हिंदू युवकों ने लिखा था मंदिर पर 'आई लव मोहम्मद', अलीगढ़ पुलिस ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोढ़ा थाना क्षेत्र में कई मंदिरों पर स्प्रे पेंट से "आई लव मोहम्मद" लिखे जाने की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह किसी और ने नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से जुड़े युवकों ने किया था. जमीन के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में समुदाय विशेष के लोगों को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी.

जमीन विवाद में रची गई थी साजिश

दरअसल, अलीगढ़ के लोढ़ा थाना इलाके में कुछ दिनों पहले कई मंदिरों पर स्प्रे पेंट से "आई लव मोहम्मद" लिखा गया था, जिससे शहर का माहौल खराब होने लगा था. एसएसपी अलीगढ़ नीरज कुमार जादौन ने खुलासा करते हुए बताया कि यह मामला दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है.

इलाके के ही समुदाय विशेष से जुड़े दो लोगों के बीच जमीन के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. एक पक्ष से जुड़े दिलीप, आकाश और अभिषेक ने मिलकर यह खतरनाक षड्यंत्र रच डाला.

समुदाय विशेष को फंसाने की थी नीयत

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों दिलीप, आकाश और अभिषेक ने जानबूझकर मंदिरों पर स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक नारा लिखा. उनका मकसद यह था कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और दूसरे व्यक्ति (जमीन विवाद वाले पक्ष) और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज हो जाए, जिससे वे जमीन के मसले में कमजोर पड़ जाएं या फंस जाएं. उन्होंने जमीन के मसले में जबरदस्ती कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की थी.

पुलिस ने किया मुकदमा निरस्त

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दिलीप, आकाश और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने साफ किया कि इस षड्यंत्र के तहत जो मुकदमा पहले दर्ज किया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया जाएगा. इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग हैरान हैं कि जमीन के एक विवाद ने किस तरह शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रच दी.

पुलिस ने पहले मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाबक्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर FIR दर्ज की थी. अब 4 आरोपी- जीशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत गिरफ्तार किए गए हैं.

