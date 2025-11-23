UP: हिंदू शादी में रोटियों पर थूकने का VIDEO वायरल, बीजेपी नेताओं ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश के बागपत में हिंदू विवाह समारोह के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब तंदूर पर रोटियां सेक रहे युवक तौफीक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में तौफीक को रोटियों पर थूककर उन्हें तंदूर में डालते हुए देखा गया. शादी की खुशियों के बीच आई इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया.

हिंदू संगठनों ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और इसे थूक-जिहाद की सोची-समझी साजिश बताया है. घटना के सामने आने के बाद शादी का पूरा मंडप चर्चा का केंद्र बन गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया

मामला थाना बालैनी क्षेत्र के एक मैरिज होम का है, जहां यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि किसी ने तौफीक का यह वीडियो मौके पर ही बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो के सामने आते ही स्थानीय हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की.

जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता मनुपाल बंसल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, मौलवी चुप्पी साध लेते हैं, जो चिंताजनक है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर बागपत पुलिस ने X (पूर्व Twitter) पर पोस्ट करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बालैनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच में तथ्य सामने आने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश बना हुआ है और लोग इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.

