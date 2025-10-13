scorecardresearch
 

'I Love Mohammad' नहीं बोला तो हिंदू छात्र को पीटा! पुलिस ने दर्ज की FIR, मजहबी नारे लगवाने से किया इनकार

बागपत में कथित तौर पर मजहबी नारे का विरोध करना एक छात्र को महंगा पड़ गया. आरोप है कि 'आई लव मोहम्मद' बोलने से इनकार करने पर हिंदू छात्र के साथ मारपीट की गई. छात्र विशाल को रिहान और उसके साथी द्वारा लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा गया.

बागपत में 'आई लव मोहम्मद' के नारे को लेकर विवाद (Photo- ITG)
बागपत जिले के थाना खेकड़ा क्षेत्र में एक कॉलेज में मजहबी नारेबाजी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया. आरोप है कि कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र को उसके ही कॉलेज के एक छात्र और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा, क्योंकि उसने 'I Love Mohammad' बोलने से इनकार कर दिया था. 

दरअसल, पीड़ित छात्र विशाल का कहना है कि आरोपी रिहान और उसके साथी अक्सर कॉलेज में छात्रों पर मजहबी नारे बुलवाने का दबाव बनाते थे. घटना के दिन भी रिहान ने अपने कुछ बाहरी साथियों को कॉलेज के पास मस्जिद पर बुलाया और रास्ता रोककर विशाल से 'I Love Mohammad' बोलने को कहा. जब विशाल ने मना किया, तो उसके साथ धक्कामुक्की और पिटाई की गई. इस घटना से कॉलेज के बाहर सड़क पर अफरातफरी मच गई.

पीड़ित छात्र के परिवार ने खेकड़ा थाने में रिहान और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर FIR दर्ज की गई है. हालांकि, मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही पुलिस ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट डालकर कहा- 'I Love Mohammad' बोलने को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है. फिलहाल, मामले जांच की जा रही है प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज है. 

पीड़ित पक्ष का बयान 

विशाल गिरी (पीड़ित छात्र) ने कहा― मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता हूं. जब पेपर देकर निकल रहा था तो कॉलेज के बाहर रिहान कुछ बाहरी लड़कों के साथ खड़ा था, जो मुंह ढके थे. मुझपर 'I Love Mohammad' बोलने का दबाव बनाया गया और मना करने पर पिटाई की गई. अक्सर रिहान ऐसा करता रहा है. 

वहीं, पीड़ित छात्र के परिजन किरण प्रसाद ने कहा- विशाल मेरा भतीजा है. उसके कॉलेज के पास छोटी मस्ज़िद पर रिहान कुछ लड़कों के साथ खड़ा था. जिसने 'I Love Mohammad' ना बोलने उसकी पिटाई की. हमने पुलिस को सूचना दी है और तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है. 

