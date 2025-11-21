हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का... जिम में हुआ प्यार तो शहर में हो गया बवाल, जानें दोनों की लव स्टोरी   

बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में उस समय हालात बिगड़ गए जब एक जिम से शुरू हुए प्रेम प्रसंग की हकीकत सामने आई. हिंदू युवती का परिवार बिफर पड़ा. परिजनों का आरोप है कि जिम में ट्रेनर के रूप में काम करने वाला मुस्लिम युवक युवती को बहला-फुसलाकर कई दिनों से अपने साथ रखे हुए था. जैसे ही युवती की लोकेशन का पता चला, परिवार का गुस्सा फट पड़ा और देखते ही देखते मामला सड़क तक आ पहुंचा. मिनी बाईपास पर भारी हंगामा हुआ, भीड़ जमा हो गई और सड़क जाम हो गया. पुलिस को कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा.

परिवार 5 दिन से था परेशान

परिवार के मुताबिक युवती पिछले पांच दिनों से लापता थी. परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे. इसी दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक इंस्टाग्राम रील ने पोल खोल दी. रील में युवती को बरेली के मिनी बाईपास स्थित एक जिम में जन्मदिन मनाते हुए देखा गया. यह वीडियो परिजनों तक पहुंचा और वे सीधे जिम की ओर भाग पड़े. मौके पर पहुंचकर उन्हें युवती वहीं मिल गई और साथ ही ट्रेनर शोएब भी मौजूद था, जिस पर युवती को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है.

जैसे ही परिजन युवती को साथ ले जाने लगे, माहौल तनावपूर्ण हो गया. परिवार ने आरोप लगाया कि जिम के मालिक और कुछ स्टाफ ने उल्टा उन पर ही हमला किया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. देखते ही देखते बात बढ़ी और परिजन जिम के बाहर हंगामा करते हुए सीधे सड़क पर उतर आए. स्थानीय हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए.

कई थानों की फोर्स तैनात

मौके पर भीड़ बढ़ती चली गई. परिजन और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिससे मिनी बाईपास पर लंबा जाम लग गया. माहौल बढ़ता देख पुलिस-प्रशासन हरकत में आया. इज्जतनगर थाना पुलिस सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. हालात को संभालने के लिए क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी मानुष पारीक भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी. आरोपी ट्रेनर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि युवती शादीशुदा है, उसका एक पांच साल का बच्चा भी है, और आरोपी युवक पिछले एक महीने से उसे बहलाकर अपने साथ ले जा रहा था.

परिजनों का दावा है कि युवती और ट्रेनर शोएब एक ही संस्थान में काम करते थे. वहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंच गया. परिवार कहता है कि युवती पहले भी घर छोड़ चुकी थी और बीच में एक बार सेटलमेंट भी हुआ था, लेकिन युवक फिर उसे अपने साथ ले गया.

यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा- हिंदू संगठन

मिनी बाईपास पर जुटे हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि यह मामला केवल पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि युवती को बहलाने-फुसलाने और जबरन अपने साथ रखने का गंभीर मुद्दा है. उनका कहना था कि आरोपी जिम ट्रेनर शोएब पहले से युवती पर मानसिक दबाव बना रहा था और जब परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें धमकाया भी गया. हिंदू संगठन की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

एसपी सिटी बोले- स्थिति नियंत्रण में

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि चौकी कर्मचारी नगर क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी मिली कि दो पक्षों में मारपीट हो रही है. थाने की टीम मौके पर पहुंची. पता चला कि एक महिला 15 दिन पहले घर से किसी के साथ चली गई थी. उसके भाई को खबर मिली कि वह जिम में ट्रेनर के साथ है. इसी को लेकर विवाद हुआ. महिला के भाई की ओर से तहरीर दी गई है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराने के बाद जाम खुलवाया. कई घंटे बाद यातायात बहाल हो सका.

आरोपी शोएब फरार, युवती परिवार के साथ

हंगामे के दौरान आरोपी जिम ट्रेनर शोएब मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. युवती को परिवार ने अपने साथ ले लिया है. पुलिस अब युवती का बयान दर्ज करेगी और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी. घटना के बाद इज्जतनगर और कर्मचारी नगर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी या दोबारा तनाव न पैदा हो. पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है और जिम के आसपास सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

