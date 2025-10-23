मिर्जापुर में हिंदू ने बनवाई मजार, गुस्साए ग्रामीणों ने रातोरात किया ध्वस्त, बोले- गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, उगाही के लिए किया था निर्माण

यूपी के मिर्जापुर में निवास सिंह नामक हिंदू युवक ने घर के पास तालाब किनारे मजार बनाकर पूजा शुरू कर दी, जिससे गांव में तनाव फैल गया. गांव में एक भी मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद मजार बनने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताते हुए उसे तोड़ दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया. मामला जिगना थाना क्षेत्र के कुशहां गांव का है.

प्रेत बाधा या चंदा उगाही?

ग्रामीण और हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के जिलाध्यक्ष मुन्ना सिंह गहरवार ने बताया कि मजार निवास सिंह ने बनवाई थी. निवास सिंह मजार बनवाने की वजह प्रेत-जिन्न बाधा से निजात पाना बता रहे थे. हालांकि, मुन्ना सिंह ने आरोप लगाया कि गांव में माहौल खराब करने और चंदा वसूलने के लिए यह मजार बनाई जा रही थी, जो कि पूरी तरह गलत था. ग्रामीणों के विरोध के बाद मजार को तोड़कर समतल कर दिया गया.

जिगना थानाध्यक्ष संजय सिंह ने फोन पर बताया कि मजार को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मजार को खुद घर वालों ने ही तोड़कर हटा दिया है. थानाध्यक्ष ने जानकारी दी कि मौके पर अब शांति व्यवस्था कायम है और स्थिति नियंत्रण में है. वहीं, गांव वालों के विरोध और मजार तोड़े जाने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा.

ग्रामीणों ने कही ये बात

कुशहां गांव के निवासी निवास सिंह ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि जिन्न बाधा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने और उनके चाचा रामनारायण सिंह ने मजार बनवाई थी. ग्रामीणों ने बुधवार सुबह बनी इस मजार को रात में तोड़ दिया. ग्रामीणों का आरोप था कि निवास सिंह और उनके चाचा चंदा इकट्ठा कर इसे कमाई का जरिया बनाना चाहते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया. फिलहाल, पुलिस फोर्स को गांव में तैनात किया गया है. मामले की बारीकी से जांच-पड़ताल चल रही है.

