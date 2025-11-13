सड़क किनारे मिला महिला का शव... गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात महिला का शव सड़क किनारे खेतों में पड़ा मिला. महिला का शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत था और कुत्तों ने उसे नोच डाला था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी.

मामला मौदहा थाना क्षेत्र के रमना गांव के पास का है, जहां सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे खेतों में करीब 35 वर्षीय महिला का शव देखा. शव की हालत देखकर गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना मौदहा पुलिस, क्षेत्राधिकारी और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचे.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। शव की हालत देखकर प्रथम दृष्टया यह आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत और अपराध की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी.

जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने आसपास के गांवों में महिला की पहचान कराने का प्रयास शुरू किया है, लेकिन अब तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी है.

पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई थी. शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं. सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने और महिला को न्याय दिलाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है.

