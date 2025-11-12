Maharashtra: चाकू-रॉड से हमला कर उतारा मौत के घाट, सांगली में दलित नेता की जन्मदिन पार्टी में हत्या

महाराष्ट्र के सांगली में दलित महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष उत्तम मोहिते की जन्मदिन की रात हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार आधी रात गर्पीर दरगाह चौक इलाके में उनके घर पर हुई, जब मोहिते अपने परिवार और दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहे थे. पुलिस के मुताबिक, यह हमला आपसी विवाद का नतीजा बताया जा रहा है.

आठ लोगों ने मिलकर किया हमला

पार्टी खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए, तभी आठ हमलावर वहां पहुंचे. उनके पास चाकू, लोहे की रॉड और डंडे थे. उन्होंने पहले गाली-गलौज की और फिर अचानक मोहिते पर हमला कर दिया. जान बचाने के लिए मोहिते घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उन पर कई बार चाकू से वार किए और लोहे की रॉड से सिर और बाजू पर प्रहार किया.

महाराष्ट्र के सांगली में खौफनाक वारदात... शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति को मार डाला

हमले में एक आरोपी की भी मौत

इस झगड़े में एक हमलावर शाहरुख रफीक शेख (26) भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान उसके पैर में गलती से चाकू लग गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

पत्नी की शिकायत पर आठ आरोपियों पर केस दर्ज

घटना के बाद मोहिते को उनके भतीजे ने सांगली सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मोहिते की पत्नी ज्योति मोहिते की शिकायत पर आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. इनमें गणेश मोरे, सतीश लोखंडे, शाहरुख शेख (मृतक), बान्या उर्फ यश लोंधे, अजय घाडगे, जितेंद्र लोंधे, योगेश शिंदे और समीर धोले शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मोहिते और गणेश मोरे के बीच जन्मदिन के दौरान कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद मोरे ने धमकी दी थी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं.

