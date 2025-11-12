scorecardresearch
 

Feedback

Maharashtra: चाकू-रॉड से हमला कर उतारा मौत के घाट, सांगली में दलित नेता की जन्मदिन पार्टी में हत्या

महाराष्ट्र के सांगली में दलित महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष उत्तम मोहिते की उनके जन्मदिन पर ही आठ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी. हमला देर रात घर में हुआ, जहां मोहिते को चाकू और लोहे की रॉड से मार दिया गया. झगड़े में एक आरोपी शाहरुख शेख की भी मौत हो गई. मोहिते की पत्नी की शिकायत पर आठों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है.

Advertisement
X
जन्मदिन पर ही मौत का तोहफा! (Photo: Representational)
जन्मदिन पर ही मौत का तोहफा! (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के सांगली में दलित महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष उत्तम मोहिते की जन्मदिन की रात हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार आधी रात गर्पीर दरगाह चौक इलाके में उनके घर पर हुई, जब मोहिते अपने परिवार और दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहे थे. पुलिस के मुताबिक, यह हमला आपसी विवाद का नतीजा बताया जा रहा है.

आठ लोगों ने मिलकर किया हमला
पार्टी खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए, तभी आठ हमलावर वहां पहुंचे. उनके पास चाकू, लोहे की रॉड और डंडे थे. उन्होंने पहले गाली-गलौज की और फिर अचानक मोहिते पर हमला कर दिया. जान बचाने के लिए मोहिते घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उन पर कई बार चाकू से वार किए और लोहे की रॉड से सिर और बाजू पर प्रहार किया.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के सांगली में खौफनाक वारदात... शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति को मार डाला

सम्बंधित ख़बरें

सांगली में डबल मर्डर से मची सनसनी 
सांगली में डबल मर्डर से मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)
बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच दलित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या, हमलावर की भी मौत 
फर्जी रेड वारंट दिखाकर डॉक्टर से लूट 
men standing in room
'हम इनकम टैक्स से हैं...', डॉक्टर को दिखाया फर्जी वारंट और तसल्ली से मचाई करोड़ों की लूट 
Contractor commits suicide amid non-payment row; Contractors warn state govt
ठेकेदार ने की खुदकुशी, 1.4 करोड़ रुपये का भुगतान न मिलने से था परेशान  

हमले में एक आरोपी की भी मौत
इस झगड़े में एक हमलावर शाहरुख रफीक शेख (26) भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान उसके पैर में गलती से चाकू लग गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

Advertisement

पत्नी की शिकायत पर आठ आरोपियों पर केस दर्ज
घटना के बाद मोहिते को उनके भतीजे ने सांगली सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मोहिते की पत्नी ज्योति मोहिते की शिकायत पर आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. इनमें गणेश मोरे, सतीश लोखंडे, शाहरुख शेख (मृतक), बान्या उर्फ यश लोंधे, अजय घाडगे, जितेंद्र लोंधे, योगेश शिंदे और समीर धोले शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मोहिते और गणेश मोरे के बीच जन्मदिन के दौरान कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद मोरे ने धमकी दी थी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement