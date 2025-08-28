scorecardresearch
 

Feedback

यूपी: मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर जिस JE को किया गया था सस्पेंड, उसको लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

मुरादाबाद में बिजली मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम के दौरान लाइट चली गई थी. जिसके चलते JE समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी. अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि JE के निलंबन पर पुनर्विचार किया जाए.

Advertisement
X
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Photo: Representational)
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Photo: Representational)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के बिजली विभाग को एक कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर) के निलंबन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है. दरअसल, उक्त इंजीनियर को बिजली मंत्री के दौरे के दौरान हुई बिजली कटौती के कारण ड्यूटी से हटा दिया गया था. ये घटना मुरादाबाद में हुई थी, जब मंत्री एके शर्मा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ देर के लिए बिजली चली गई थी. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जूनियर इंजीनियर (जेई) को केवल बातों को छिपाने के लिए निलंबित किया गया था, उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट किए बिना. यह टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 25 अगस्त को जेई ललित कुमार द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया. जिसपर बिजली विभाग के वकील ने कहा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक निलंबन पर पुनर्विचार करेंगे. 

आपको बता 20 जुलाई को, मुरादाबाद में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई थी. लगभग दस मिनट बाद बिजली बहाल हुई थी. इस घटना के परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने जेई ललित कुमार को निलंबित कर दिया. इसको लेकर ललित ने एक रिट याचिका के माध्यम से आदेश को चुनौती दी थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Uttar Pradesh's Urban Development and Energy Minister A.K. Sharma
'सुपवा त सुपवा चलनियो बोले जेमे बहत्तर छेद…', बिजली कटौती पर मंत्री AK शर्मा ने सपा-कांग्रेस को घेरा 
UP News, UP Viral news, AK Sharma, Energy Minister AK Sharma, Electricity Department, Agra, Basti, AK Sharma post, electricity complaint audio, AK Sharma, Energy Minister AK Sharma, Electricity Department, Agra, Basti
यूपी के बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को बदनाम करने की सुपारी कौन दे रहा है? 
UP Energy Minister AK Sharma (File Photo- ITG)
'मुझसे जलने वाले सारे लोग इकट्ठे, दूसरे विभागों में क्यों नहीं होती हड़ताल', बोले ऊर्जा मंत्री AK शर्मा 
UP Energy Minister Arvind Kumar Sharma (File Photo- ITG)
'जनता हमें गालियां दे रही, आप कह रहे सब ठीक' यूपी के ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार 
UP Energy Minister ak sharma
बिजली कटौती की शिकायत के जवाब में मंत्री का 'जय श्री राम'... ये यूपी में चल क्‍या रहा है? 

जेई के वकील ने कहा कि निलंबन आदेश केवल विभागीय कमियों को छिपाने के लिए जारी किया गया था, और इसमें याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट जिम्मेदारी का उल्लेख नहीं किया गया था. फिलहाल, सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट विभाग को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है. 

Advertisement

ये भी पढ़ें- मंत्री के सामने 10 मिनट वाली वो गलती... नप गए चीफ इंजीनियर से लेकर जेई तक यूपी के 5 अफसर

मुरादाबाद की घटना में सस्पेंड किए गए अफसर- 

1- चीफ इंजीनियर अरविंद सिंघल
2- सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सुनील अग्रवाल
3- एक्सईएन प्रिंस गौतम
4- एसडीओ राणा प्रताप
5- जेई ललित कुमार

इन सभी अधिकारियों पर मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति में आई बाधा के लिए जवाबदेही तय की गई थी. पीवीवीएनएल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) की एमडी ईशा दुहन ने बयान जारी कर कहा था कि हर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित रखने के स्पष्ट निर्देश होते हैं. ऐसे आयोजनों में कंटिजेंसी प्लान और वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य होती है. इसके बावजूद मुरादाबाद में जो हुआ, वह घोर लापरवाही का संकेत है. एमडी ईशा दुहन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी या वीआईपी कार्यक्रम में बाधा को शासन बेहद गंभीरता से लेता है. ऐसी घटनाएं भविष्य में दोहराई न जाएं. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement