'हैलो, मैं राहुल की पत्नी हूं, नहीं-नहीं पत्नी तो मैं हूं...' दो शादी करने वाले डिलीवरी बॉय की ऐसे खुली पोल

प्रयागराज के राहुल दुबे के दो शादी करने का राज तब खुला जब उसकी दोनों पत्नियां फोन पर आमने-सामने हो गईं. पहली पत्नी खुशबू ने कॉल किया तो सुनने को मिला- मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूँ. इसी बातचीत में पूरा सच सामने आ गया कि राहुल ने लव मैरिज के बाद परिवार की रजामंदी से दूसरी शादी भी कर रखी है. दोनों पत्नियों की शिकायत पर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

राहुल ने दूसरी शादी घर वालों के कहने पर जबकि पहली शादी लव मैरिज की थी (Photo: ITG)
राहुल ने दूसरी शादी घर वालों के कहने पर जबकि पहली शादी लव मैरिज की थी (Photo: ITG)

'हैलो… मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूं.' क्या? पत्नी तो मैं हूं…! फोन पर इस तरह से  दो महिलाओं की हुई बातचीत ने प्रयागराज के एक डिलीवरी बॉय की चालाकी का पर्दाफाश कर दिया. इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि  मामला थाने और फिर जेल तक पहुंच गया. सराय इनायत इलाके के दलापुर गांव में रहने वाले रामकृष्ण उर्फ राहुल दुबे की दोहरी शादी का राज उसी वक्त खुल गया, जब उसकी दोनों पत्नियों का आमना-सामना मोबाइल पर हो गया. कुछ ही मिनटों की बातचीत में वह पूरा सच सामने आ गया जिसे राहुल सालों से छिपाए घूम रहा था.

जी रहा था दोहरी जिंदगी

दलापुर गांव का रहने वाला राहुल एक कंपनी में डिलीवरी बॉय है. काम के बहाने वह अक्सर घर से बाहर रहता था और यही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई. उसने बॉलीवुड की फिल्मों की तरह दो-दो शादियां रचाई. पहला प्रेम विवाह किया और दूसरी परिवार की रजामंदी से हुआ अरेंज मैरिज. एक पत्नी को उसने शहर में किराये के कमरे में रखा, तो दूसरी गांव में उसके परिवार के साथ रहती रही. दोनों को एक-दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. राहुल इतने दिनों तक अपनी यह दोहरी दुनिया ऐसे संभाल रहा था जैसे कोई पुराना खिलाड़ी हो, लेकिन उसकी कहानी का क्लाइमेक्स एक फोन कॉल से खत्म हो गया.

2024 में की थी पहली शादी 

राहुल ने नवंबर 2024 में अपनी प्रेमिका खुशबू से लव मैरिज की थी. दोनों साथ रहने लगे, और जल्द ही खुशबू ने एक बच्ची को भी जन्म दिया. लेकिन राहुल का रवैया धीरे-धीरे बदलने लगा. वह कई-कई दिन गायब रहता, फोन कम उठाता और बातों में टालमटोल करता. खुशबू को शक तो था, लेकिन सच इतना बड़ा होगा इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी. एक दिन जब खुशबू ने लगातार कॉल किया और राहुल ने फोन नहीं उठाया, तो उसने बार-बार कोशिश जारी रखी. आखिरकार फोन उठा… मगर दूसरी तरफ से राहुल की आवाज नहीं आई. फोन उठाने वाली थी  शिवांगी, जो  उसकी दूसरी पत्नी थी. खुशबू ने जैसे ही पूछा राहुल कहां है, उधर से जवाब मिला कि आप को उससे क्या काम है? मैं उसकी पत्नी बोल रही हूं. खुशबू कुछ पल के लिए सन्न रह गई. उसने खुद को संभालते हुए कहा कि पत्नी तो मैं हूं. हमारी  एक बच्ची भी है.

सबूत भी भेजे फोन पर ही 

शिवांगी यह सुनकर हड़बड़ा गई. उसने खुशबू से पूछा कि सबूत हैं क्या? बस, फिर क्या था  खुशबू ने मोबाइल पर ही शादी की तस्वीरें भेज दीं. तस्वीरें देखते ही शिवांगी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. कुछ ही मिनटों में दोनों महिलाओं को एहसास हो गया कि राहुल ने दोनों को धोखा देकर दो-दो शादियां कर रखी हैं.

घर में बवाल, और फिर थाने की राह

जब दोनों महिलाओं ने राहुल से जवाब मांगा तो उसने पहले तो कहानी गढ़ी, फिर बोला परिवार के दबाव में शादी करनी पड़ी. लेकिन यह दलील किसी के गले नहीं उतरी. दोनों पत्नियों के बीच बातचीत होते-होते मामला पूरी तरह खुल चुका था. गांव में चर्चा फैल गई, फोन पर हुई बातें  घरवालों तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा होने लगी. राहुल की दोहरी शादी का राज उसका परिवार भी नहीं बचा पाया. बात बढ़ी तो दोनों पत्नियों ने सीधे पुलिस की मदद लेने का फैसला किया.

पहली पत्नी ने भी लगाए आरोप

खुशबू ने पुलिस को बताया कि राहुल अब उसे छोड़ने की धमकी दे रहा है. बच्ची के जन्म के बाद भी वह जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है. दूसरी पत्नी शिवांगी भी इस दोखे से सदमे में थी. उसने साफ कहा कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जिसमें उसका पति किसी और के साथ भी शादीशुदा हो. दोनों ने अलग-अलग थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. सराय इनायत थाने की पुलिस ने मामले की जांच की. शादी के दस्तावेज, फोटो, बातचीत के स्क्रीनशॉट और परिवार वालों के बयान. सभी कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे. राहुल ने दोनों परिवारों को धोखे में रखा था. न तो शिवांगी जानती थी कि वह दूसरी पत्नी है, न ही खुशबू को मालूम था कि उसके पति ने पहले ही शादी कर ली है.

आखिरकार हुई गिरफ्तारी

अंत में पुलिस ने राहुल को दोहरी शादी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में भी वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. पुलिस का कहना है कि वह लगातार भ्रम फैलाता रहा और दोनों पत्नियों से अलग बातें करता रहा. राहुल पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया.

