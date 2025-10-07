scorecardresearch
 

'हैलो बेबी, अब मैं तुमसे करूंगी तीसरी शादी...' कानपुर में पत्नी की ये बात सुनते ही घोंट दिया गला, फिर खुद भी दे दी जान

कानपुर के बंबुरिहा गांव में पत्नी किसी से बोल रही थी हैलो बेबी, मैं तुमसे करूंगी तीसरी शादी. यह बात उसके पति ने सुन ली. जिसके बाद उसका खून खौल गया. गुस्से में उसने पहले पत्नी शांति का गला दबाया, फिर खुद फंदे से झूल गया. बाबूराम की यह दूसरी शादी थी, जबकि पत्नी अब तीसरी की तैयारी में थी. सुबह दोनों की लाशें मिलीं तो गांव सन्न रह गया.

कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी जान दे दी (Photo: ITG)
कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी जान दे दी (Photo: ITG)

प्यार, शक और विश्वासघात की यह कहानी कानपुर की है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली. वजह पत्नी का किसी दूसरे युवक से बढ़ता रिश्ता और तीसरी शादी की तैयारी. 'हैलो बेबी, मैं तुमसे करूंगी शादी…' पत्नी के मोबाइल पर यह बात सुनते ही पति का खून खौल उठा. गुस्से में उसने पत्नी का गला दबा दिया, फिर उसी दुपट्टे से फंदा लगाकर खुद भी जिंदगी खत्म कर ली.

शक से शुरू होकर कत्ल पर खत्म

कानपुर जिले के बंबुरिहा गांव के रहने वाले बाबूराम गौतम ने यह कदम उस रात उठाया जब घर के बाकी लोग सो चुके थे. उसकी पत्नी शांति पिछले कुछ महीनों से किसी दूसरे युवक से बात कर रही थी. बाबूराम ने कई बार टोका, लेकिन शांति ने हर बार बात को टाल दिया. देर रात भी दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा, आवाजें ऊंची हुईं और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया. सुबह जब बच्चों ने अपनी मां को फर्श पर मृत देखा और पिता को छत की बल्ली से लटका पाया, तो चीख-पुकार मच गई. रोते-बिलखते बच्चों की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और पुलिस को सूचना दी.

पहली शादी टूटी, दूसरी में भी वही अंजाम

बाबूराम की जिंदगी की कहानी खुद किसी फिल्म की पटकथा जैसी है. उसने साल 2009 में पहली शादी शाहपुर की ननकी से की थी. इस शादी से उसकी दो बेटियां चंदन और लली हुईं. लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ी, और करीब नौ साल पहले ननकी उसे छोड़कर चली गई. इसके बाद साल 2018 में बाबूराम ने महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल की शांति से दूसरी शादी की. इस दंपती के दो बेटे अंकुश और अर्पित, और एक बेटी नित्या हैं. कुछ समय तक सबकुछ ठीक चला, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी आने लगी. परिवारवालों के मुताबिक, पिछले दो महीने से शांति फोन पर किसी अजनबी लड़के से लंबी बातें करने लगी थी. जब बाबूराम ने टोका तो उसने कहा अब मैं उससे शादी करूंगी, तुमसे नहीं रहना. बस, यही बात बाबूराम को नागवार गुजरी.

रात में झगड़ा हुआ था, सुबह सब खत्म हो गया

मृतक की बेटी लली ने पुलिस को बताया, रविवार की शाम मम्मी-पापा में बहुत झगड़ा हुआ था. पापा ने मम्मी से कहा कि अब वह उस लड़के से बात न करे. मम्मी ने पलटकर कहा अब तो मैं उसी से शादी करूंगी. उसके बाद पापा चुप हो गए. हम सब खाना खाकर सो गए. सुबह देखा तो मम्मी जमीन पर पड़ी थीं और पापा फांसी पर झूल रहे थे. बेटियों की चीख सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए. किसी ने तुरंत 112 पर सूचना दी. कुछ ही देर में एसीपी चकेरी पूर्वी अभिषेक कुमार पांडेय, पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

फोरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जांच के दौरान शांति के गले पर दुपट्टे के निशान मिले. इससे पुलिस को यकीन हो गया कि पहले पत्नी की हत्या की गई और बाद में पति ने उसी दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी की. मृतका का मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि फोन की कॉल डिटेल्स से यह साफ हुआ है कि घटना वाली रात मृतका के मोबाइल पर उसी युवक का कॉल आया था, जिससे वह पिछले कुछ समय से संपर्क में थी. हम कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं ताकि उस युवक की पहचान हो सके.

तीसरी शादी बनी मौत की वजह

सूत्रों के मुताबिक, शांति जिस युवक से बात करती थी, वह घाटमपुर का रहने वाला था. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं और वे जल्द शादी करने की बात कर रहे थे. बाबूराम ने जब यह बात सुनी, तो गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें अपनी पहली बीवी छोड़कर अपनाया, तीन बच्चों का पिता हूं, और तुम तीसरी शादी की बात कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया हां, मैं करूंगी तीसरी शादी. यही शब्द बाबूराम के दिल में तीर की तरह धंस गए.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया, सोमवार सुबह 112 नंबर पर सूचना मिली कि महाराजपुर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि महिला के गले पर निशान हैं और पुरुष फांसी से लटका था. परिजनों और गांववालों से पूछताछ जारी है. मोबाइल कॉल डिटेल्स से घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी. 

---- समाप्त ----
