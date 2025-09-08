scorecardresearch
 

Feedback

हाथरस की 'कातिल' मां: 17 साल के लड़के संग था अफेयर, मासूम बेटी ने आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसे मार डाला, कुएं में फेंकी लाश

पुलिस के मुताबिक, बच्ची ने अपनी मां और उसके नाबालिग प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. बच्ची ने अपने पिता को बताने की धमकी दी थी. जिसके चलते दोनों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.

Advertisement
X
इसी कुएं में मिली थी मासूम की लाश (Photo: ITG)
इसी कुएं में मिली थी मासूम की लाश (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 'कातिल' मां के कारनामे सुनकर हर कोई दंग रह गया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस मां ने बेटी को 9 महीने अपनी कोख में रखा, वही एक दिन उस बेटी को मौत के घाट उतार देगी. वो भी सिर्फ अपनी प्रेमी के लिए. जी हां, मां ने अवैध संबंध छिपाने के लिए अपनी 6 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को कुएं में फेंक कर अनजान बन गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. मगर पुलिस की जांच-पड़ताल में सनसनीखेज खुलासा हुआ. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, बीते दिनों हाथरस जिले में 6 साल की एक बच्ची की हत्या का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस के मुताबिक, मां ने अपने 17 साल के आशिक के साथ मिलकर बच्ची को मार डाला. अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया. 

पूरी घटना हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के गांव मऊ चिरायल की है. 30 साल की पिंकी नाम की एक महिला का 17 साल के एक लड़के के साथ अफेयर था. एक दिन दोनों को बच्ची ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसके बाद पकड़े जाने के डर से दोनों ने मिलकर बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद हाथ, पैर और मुंह बांधकर शव को बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया. रविवार को पुलिस ने महिला और उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. 

सम्बंधित ख़बरें

बच्ची ने महिला को किशोर प्रेमी के साथ प्राइवेट मोमेट में देखा तो दोनों मिलकर कर दी हत्या. (Photo: Representational )
30 साल की महिला और 17 साल का प्रेमी... प्राइवेट मोमेंट के दौरान बच्ची ने देखा तो कर दी हत्या 
हाथरस में भीषण सड़क हादसा, कार और पिकअप की टक्कर में दो की मौत, एक गंभीर 
Hathras Murder Case
सौतेली मां, बाप और दादा की हैवानियत... नशा देकर बेटी का कत्ल, वजह सुनकर रूह कांप जाएगी! 
सिपाही से भिड़ा BJP नेता का बेटा, Video 
BJP leader's son misbehaved with a constable in Hathras (Photo- Screengrab)
'चल हट, भाग यहां से...', हाथरस में बीजेपी MLC के बेटे ने सिपाही से की बदसलूकी, वीडियो वायरल  
Advertisement

खौफनाक वारदात का पर्दाफाश

हाथरस पुलिस के अनुसार, इस घटना को अंजाम देने वाली आरोपी मां और उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि बच्ची ने अपनी मां और उसके प्रेमी को गलत काम करते हुए देख लिया था. बच्ची के मुंह खोलने के डर से दोनों ने उसकी जान ले ली. पुलिस ने शव को पास के कुएं बरामद कर लिया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. यह खबर सुनकर पूरा गांव सन्न है. 

ग्रामीणों का कहना है कि अवैध संबंध छिपाने के लिए जिस तरीके से मां ने अपनी ही बच्ची की जान ले ली, वो बेहद दुखद और निंदनीय है.  इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर रिश्तों में मर्यादा और नैतिकता नहीं होगी तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement