UP: चलती कार बनी आग का गोला, गाड़ी से कूद कर लोगों ने बचाई जान

सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब चलते वाहन में अचानक आग लग गई और कार देखते ही देखते धू-धूकर जलने लगी. कार सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई. घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस और फायर टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया.

चलती कार में लगी आग (Photo: Screengrab)
यूपी और हरियाणा की सीमा पर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलते वाहन में अचानक आग लग गई और कुछ ही पलों में कार आग के गोले में बदल गई. यमुना नदी के ऊपर बने पुल पर घटनाक्रम के दौरान अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कार में बैठे सभी लोग समय रहते वाहन से कूदकर सुरक्षित बाहर निकल आए.

आग के गोले में बदल गई कार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में पहले हल्का धुआं उठता नजर आया. कुछ ही सेकंड में धुआं गाढ़ा होने लगा और अचानक कार के बोनट से तेज लपटें उठने लगीं. वाहन में आग बढ़ते ही कार सवार घबरा गए, पर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई. देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.

बैराज पर मौजूद लोग शुरू से ही सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे और कई लोग घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कार को जलते हुए और लोग दूर खड़े मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं. 

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. कई मिनटों की मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल नहीं होने की पुष्टि की गई है.

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ?

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में आग लगने की वजह वाहन में संभावित तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही चलेगा. पुलिस कार मालिक का बयान दर्ज कर रही है. प्रशासन ने इस घटना के बाद लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि यदि वाहन से किसी भी तरह की आवाज, धुआं या जलने की गंध महसूस हो, तो तुरंत वाहन रोककर दूरी बना लें.
 

