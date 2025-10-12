करवाचौथ पर लोको पायलट को नहीं मिली छुट्टी, पूजा की थाली लेकर स्टेशन पहुंच गई पत्नी और फिर...

यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की शाम करवा चौथ का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. यहां एक पत्नी ने पति की ड्यूटी को धर्म का रूप मानते हुए स्टेशन पर ही चांद देखकर उनका व्रत पूरा किया.

माया देवी नाम की इस महिला के पति महेश चंद्र लोको पायलट हैं. करवा चौथ पर जब उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी, तो माया देवी ने ठान लिया कि वह अपने पति की पूजा यहीं करेंगी. शाम होते ही उन्होंने पूरा श्रृंगार किया, पूजा की थाली तैयार की और खुद कार चलाकर अपने छोटे बेटे के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गईं.

रेलवे स्टेशन पर मनाया करवाचौथ

स्टेशन पर सैकड़ों यात्रियों की नज़रों के बीच जब माया देवी पूजा की थाली लेकर प्लेटफार्म पर उतरीं, तो सबकी नज़रें थम गईं. लोको पायलट महेश चंद्र उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थे. प्लेटफार्म पर ही माया देवी ने साइनबोर्ड के पास रखे लोको पायलट के बक्से पर पूजा का थाल सजाया. वहीं से चांद दिखाई दे रहा था. उन्होंने पहले चांद को देखा, फिर पति को प्रणाम कर आरती उतारी और उनसे जल ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ा.

'ड्यूटी और धर्म साथ साथ'

यात्रियों ने इस दृश्य को भावुक होकर देखा और कई लोगों ने इसे 'ड्यूटी और प्रेम धर्म का संगम बताया. माया देवी ने कहा, 'पति की पूजा करनी थी, व्रत निभाना था, तो स्टेशन ही सही, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने अपना धर्म.'

उनका कहना था कि पति की बीमारी के कारण पहले छुट्टियां हो चुकी थीं, इसलिए इस बार छुट्टी नहीं मिली. ऐसे में स्टेशन पहुंचकर पूजा करना ही सही लगा. यह नज़ारा देख हर कोई उनकी श्रद्धा और समर्पण की सराहना करता नज़र आया.

