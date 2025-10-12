scorecardresearch
 

Feedback

करवाचौथ पर लोको पायलट को नहीं मिली छुट्टी, पूजा की थाली लेकर स्टेशन पहुंच गई पत्नी और फिर...

कानपुर में करवाचौथ के दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब एक लोको पायलट की पत्नी ने छुट्टी न मिलने पर स्टेशन पर ही चांद देखकर पति की पूजा की और व्रत तोड़ा. पूजा की थाली लेकर खुद कार चलाकर पहुंची यह महिला श्रद्धा प्रेम और जिम्मेदारी की मिसाल बन गई. यात्रियों ने यह नज़ारा देखकर तालियां बजाईं और उनकी भक्ति की सराहना की.

Advertisement
X
रेलवे स्टेशन पर महिला ने मनाया करवाचौथ (Photo: Screengrab)
रेलवे स्टेशन पर महिला ने मनाया करवाचौथ (Photo: Screengrab)

यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की शाम करवा चौथ का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. यहां एक पत्नी ने पति की ड्यूटी को धर्म का रूप मानते हुए स्टेशन पर ही चांद देखकर उनका व्रत पूरा किया.

माया देवी नाम की इस महिला के पति महेश चंद्र लोको पायलट हैं. करवा चौथ पर जब उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी, तो माया देवी ने ठान लिया कि वह अपने पति की पूजा यहीं करेंगी. शाम होते ही उन्होंने पूरा श्रृंगार किया, पूजा की थाली तैयार की और खुद कार चलाकर अपने छोटे बेटे के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गईं.

रेलवे स्टेशन पर मनाया करवाचौथ

सम्बंधित ख़बरें

kanpur karwa chauth
कानपुर: करवाचौथ मनाने रेलवे स्टेशन पहुंची पत्नी 
hapur news
हापुड़: चलते ऑटो से निकला अजगर 
ऑटो में अचानक निकल आया अजगर. (Photo: Screengrab)
ऑटो से जा रही थीं सवारियां, तभी पिछली सीट से निकल आया अजगर- VIDEO 
ghaziabad news
गाजियाबाद: घर के बाहर खड़ी से महिला से चेन स्नैचिंग 
दो पत्नियों की बॉन्डिंग का अनोखा फैमिली सेटअप. (Photo: ITG)
शीला से अरेंज मैरिज, फिर मन्नू देवी से इश्क… एक पति-दो पत्नियों की बॉन्डिंग का अनोखा फैमिली सेटअप 

स्टेशन पर सैकड़ों यात्रियों की नज़रों के बीच जब माया देवी पूजा की थाली लेकर प्लेटफार्म पर उतरीं, तो सबकी नज़रें थम गईं. लोको पायलट महेश चंद्र उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थे. प्लेटफार्म पर ही माया देवी ने साइनबोर्ड के पास रखे लोको पायलट के बक्से पर पूजा का थाल सजाया. वहीं से चांद दिखाई दे रहा था. उन्होंने पहले चांद को देखा, फिर पति को प्रणाम कर आरती उतारी और उनसे जल ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ा.

Advertisement

कानपुर

'ड्यूटी और धर्म साथ साथ'

यात्रियों ने इस दृश्य को भावुक होकर देखा और कई लोगों ने इसे 'ड्यूटी और प्रेम धर्म का संगम बताया. माया देवी ने कहा, 'पति की पूजा करनी थी, व्रत निभाना था, तो स्टेशन ही सही, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने अपना धर्म.'

उनका कहना था कि पति की बीमारी के कारण पहले छुट्टियां हो चुकी थीं, इसलिए इस बार छुट्टी नहीं मिली. ऐसे में स्टेशन पहुंचकर पूजा करना ही सही लगा. यह नज़ारा देख हर कोई उनकी श्रद्धा और समर्पण की सराहना करता नज़र आया.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement