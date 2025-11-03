scorecardresearch
 

रहस्यमयी ड्रोन से थर्राया हापुड़! आधी रात गांव में आ गिरा 150 किलो का उड़ता Drone कैमरा, पुलिस ने कब्जे में लिया

हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बाड़ली गांव में देर रात भारी-भरकम ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. करीब डेढ़ कुंतल वजनी ड्रोन में कई कैमरे लगे हैं. फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है. पुलिस को आशंका है कि यह ड्रोन किसी सरकारी या निजी विभाग का हो सकता है.

ड्रोन में लगे हैं कई कैमरे. (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाड़ली में देर रात एक बड़ा ड्रोन गिरने से गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने रात के समय आकाश से ड्रोन को गिरते हुए देखा था. ड्रोन के गिरते ही लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी.

फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन की जांच शुरू की. पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई ग्रामीण ड्रोन के पास न जा सके. फॉरेंसिक टीम ड्रोन के मलबे की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह ड्रोन किसका है और कहां से आया.

डेढ़ कुंतल का ड्रोन, लगे हैं कई कैमरे

थाना बाबूगढ़ के उपनिरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि ड्रोन का वजन लगभग 1.5 कुंतल है और इसे उठाने में आठ लोगों की मदद लगी. ड्रोन में बड़े-बड़े कैमरे लगे हुए हैं. पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

सरकारी या निजी ड्रोन होने की आशंका

प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि यह ड्रोन किसी सरकारी विभाग या प्राइवेट कंपनी का हो सकता है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रोन कहां से आया और इसका उद्देश्य क्या था. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

