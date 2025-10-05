हापुड़ में टला बड़ा हादसा, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर लटकी यात्रियों से भरी बस, देखें डरा देने वाला Video

उत्तर प्रदेश के रामपुर से दिल्ली जा रही रामपुर डिपो की बस हापुड़ में ब्रजघाट गंगा पुल पर अचानक लटक गई. जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. बस को लटकती देख स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंच गए. जिसके बाद सबसे पहले यात्रियों को बस से निकाला गया. इस दौरान अगर थोड़ी भी चूक होती तो कई यात्रियों की जान जा सकती थी.

जानकारी के अनुसार बस की ब्रेक ने अचानक काम करना बंद कर दिया. बस चालक ने आराम के लिए ब्रेक के पास एक ईंट का टुकड़ा रखा था. हाइवे पर जब बस दिल्ली की तरफ जा रही थी, तभी यह ईंट लुढ़क कर ब्रेक के पास पहुंच गई. जैसे ही गंगा पुल पर दूसरी गाड़ी को बचाने के लिए चालक ने ब्रेक लगाया, ईंट ब्रेक के नीचे फंस गई और ब्रेक काम नहीं किया.

दो पुलों के बीच लटक गई थी बस

स्थिति को संभालते हुए चालक ने स्टियरिंग पुल की साइड की ओर मोड़ दी. जिससे बस गंगा के दोनों पुलों के बीच फंस कर लटक गई. घटना में बस चालक अनूप सिंह को हल्की चोट भी आई है. लेकिन अन्य यात्रियों को कोई चोट नहीं आई. सूचना लगते ही स्थानीय लोग और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद सभी ने मिलकर बस को सुरक्षित निकाल लिया.

इंस्पेक्टर मनोज बालियान ने बताया कि ब्रजघाट गंगा पुल पर शाम लगभग 4 बजे यह घटना घटी. रामपुर से दिल्ली जा रही बस में करीब 16 यात्री सवार थे. जांच में चालक की लापरवाही सामने आई है. क्योंकि उसने आराम के लिए बस में एक ईंट रखा था. यह ईंट ब्रेक में जाकर फंस गई. जिससे ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था. फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं. पुल से लटकी बस को निकाल लिया गया है.

