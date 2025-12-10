हापुड़: पुलिसवालों ने लाइनमैन को बंद किया तो बिजली कर्मचारियों ने काट दी चौकी की लाइट! ₹3.43 लाख बकाए का नोटिस भी चिपकाया

यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला. एक संविदाकर्मी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से नाराज विद्युतकर्मियों ने बहादुरगढ़ पुलिस चौकी की बिजली काट दी. इतना ही नहीं, पुलिस चौकी पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए ₹3.43 लाख के बकाए का नोटिस भी चिपकाया गया. बिजली काटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

विवाद की शुरुआत बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के भदस्याना गांव से हुई. संविदाकर्मी प्रदीप कुमार बकाए के चलते उपभोक्ता अमरपाल के घर गया था, जहां दोनों में बहस हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई और BNNS की धारा 170 के तहत शांति भंग में कार्रवाई कर दी. पुलिस द्वारा संविदाकर्मी को बंद करने से विद्युतकर्मी नाराज हो गए.

नाराज विद्युतकर्मियों ने इसके बाद बहादुरगढ़ पुलिस चौकी पर चेकिंग की. उन्हें पुलिस चौकी पर बिजली के तारों का जाल मिला. विद्युत विभाग ने पुलिसकर्मियों पर केबल काटकर चोरी से बिजली चलाने का आरोप लगाया और तुरंत चौकी के विद्युत तार काट दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ. गढ़मुक्तेश्वर के अधिशासी अभियंता सूर्य उदय कुमार वर्मा ने बताया कि अवैध कनेक्शन काटने और 3.5 लाख के बकाया बिल के कारण कनेक्शन काटा गया था.

मामले के तूल पकड़ने पर उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया. अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि यह कुछ भ्रांतियों के कारण हुआ मतभेद था, जिसे अधिकारियों की मीटिंग के बाद दूर कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मारपीट और संज्ञेय अपराध की संभावना को देखते हुए कानूनी कार्यवाही की थी, जिसे समझाने के बाद अब कोई विवाद शेष नहीं है.

