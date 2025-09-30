हापुड़: 64 पॉलिसियां, 39 करोड़ का बीमा, माता-पिता की हत्या की साजिश रचकर क्लेम लेने वाला आरोपी अरेस्ट

हापुड़ पुलिस ने एक बड़ा फर्जी बीमा क्लेम और हत्या की साजिश का खुलासा किया है. मेरठ के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल अपने परिवार के लोगों का बीमा कर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचकर दुर्घटना का रूप दे कर क्लेम लेने का आरोपी पाया गया.

पुलिस के अनुसार विशाल ने अपने माता-पिता की कुल 64 पॉलिसियों में 39 करोड़ रुपये का बीमा कराया था. उसकी पत्नी की मौत के बाद भी उसने बीमा क्लेम के नाम पर 30 लाख रुपये अपने खाते में प्राप्त किए. मां के बीमा का 30 लाख और पिता के 40 लाख रुपये उसके खाते में आए.

हत्या की साजिश का खुलासा

जांच में पता चला कि विशाल अपने फोटो स्टेट की दुकान और अन्य व्यवसाय के माध्यम से यह साजिश रचता था. आरोपी के साथ सतीश भी इस फर्जीवाड़े में शामिल था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

हम जब विशाल के घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि विशाल ने कई शादियां की थी, लेकिन कोई पत्नी ज्यादा दिन नहीं रुकी. पड़ोसी सतीश ने बताया कि विशाल और उसका बेटा गंगानगर में रहते थे और इलाके में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. उन्होंने बताया कि विशाल कई बार शादी के बाद भी अकेला रह गया और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं.

पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया

पड़ोसियों के अनुसार विशाल अपने पिता को मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भी भर्ती कर चुका था. आरोपी की दुकान 6 महीने पहले मालिक द्वारा खाली कराई गई थी. पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है.



