scorecardresearch
 

Feedback

हापुड़: 64 पॉलिसियां, 39 करोड़ का बीमा, माता-पिता की हत्या की साजिश रचकर क्लेम लेने वाला आरोपी अरेस्ट

हापुड़ पुलिस ने मेरठ के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल को गिरफ्तार किया. वह अपने परिवार के लोगों का बीमा कर हत्या का षड्यंत्र रचकर क्लेम लेने का आरोपी है. विशाल ने माता-पिता की 64 पॉलिसियों में 39 करोड़ का बीमा कराया था और पत्नी की मौत के बाद 30 लाख का क्लेम लिया था. आरोपी के साथ सतीश को भी गिरफ्तार किया गया.

Advertisement
X
परिवार की हत्या की साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
परिवार की हत्या की साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

हापुड़ पुलिस ने एक बड़ा फर्जी बीमा क्लेम और हत्या की साजिश का खुलासा किया है. मेरठ के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल अपने परिवार के लोगों का बीमा कर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचकर दुर्घटना का रूप दे कर क्लेम लेने का आरोपी पाया गया.

पुलिस के अनुसार विशाल ने अपने माता-पिता की कुल 64 पॉलिसियों में 39 करोड़ रुपये का बीमा कराया था. उसकी पत्नी की मौत के बाद भी उसने बीमा क्लेम के नाम पर 30 लाख रुपये अपने खाते में प्राप्त किए. मां के बीमा का 30 लाख और पिता के 40 लाख रुपये उसके खाते में आए.

हत्या की साजिश का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक तस्वीर
जालसाजों का फर्जी बीमा क्लेम, दावे को लगाया नकली डेथ सर्टिफिकेट 
pappu Yadav says conspiracy to kill me
'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही', Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर सांसद पप्पू यादव का आरोप 
Banaras Hindu University (file photo)
पूर्व छात्र को सुपारी, प्लेन से बुलाए शूटर... HOD बनने के लिए BHU प्रोफेसर ने रची थी खूनी साजिश 
पत्नी ने जहर देकर पति की कर दी हत्या. (Photo: Sudhir Sharma/ITG)
ऑनलाइन जहर मंगवाकर पत्नी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश, 2 आरोपी गिरफ्तार 
मृतक का चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था. (Photo: Screengrab)
पत्नी, साली और उसके प्रेमी ने मिलकर रची हत्या की साजिश, पत्थर से कुचलकर मार डाला 

जांच में पता चला कि विशाल अपने फोटो स्टेट की दुकान और अन्य व्यवसाय के माध्यम से यह साजिश रचता था. आरोपी के साथ सतीश भी इस फर्जीवाड़े में शामिल था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

हम जब विशाल के घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि विशाल ने कई शादियां की थी, लेकिन कोई पत्नी ज्यादा दिन नहीं रुकी. पड़ोसी सतीश ने बताया कि विशाल और उसका बेटा गंगानगर में रहते थे और इलाके में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. उन्होंने बताया कि विशाल कई बार शादी के बाद भी अकेला रह गया और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं.

Advertisement

पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया 

पड़ोसियों के अनुसार विशाल अपने पिता को मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भी भर्ती कर चुका था. आरोपी की दुकान 6 महीने पहले मालिक द्वारा खाली कराई गई थी. पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement