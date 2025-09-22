हापुड़ पुलिस का आदेश: नवरात्रि के दौरान मीट-मछली और नॉनवेज होटल रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 22 सितंबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पुलिस ने शहर में मीट, मछली और नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. यह आदेश 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा. हापुड़ पुलिस ने सभी होटल संचालकों और मीट की दुकानों को नोटिस जारी कर शहर में परंपरागत रूप से निभाई जाने वाली धार्मिक भावना और भक्तों की आस्था का सम्मान सुनिश्चित करने को कहा है.

सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि के दौरान परंपरागत रूप से सभी मीट और नॉनवेज की दुकानें बंद रहती हैं और इस बार भी पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी दुकान नियमों का उल्लंघन न करें. उन्होंने कहा कि यह कदम भक्तों की आस्था और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए उठाया गया है.

होटल संचालकों ने भी आदेश का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पूरे दस दिनों के दौरान उनके होटल में मीट, मछली या किसी भी प्रकार का नॉनवेज परोसा नहीं जाएगा. शहर में जारी इस आदेश से धार्मिक माहौल बना रहेगा और श्रद्धालुओं को बिना किसी व्यवधान के नवरात्रि का पर्व मनाने का अवसर मिलेगा.

इस अवधि में हापुड़ पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी निर्देशों का पालन किया जाए. अधिकारियों का कहना है कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए हर साल इसे लागू किया जाता है. इस तरह हापुड़ में नवरात्रि के दौरान धार्मिक आस्था और परंपरा का पालन सुचारू रूप से किया जाएगा.

