करवाचौथ से पहले गई पत्नी की जान, शव के चिथड़े उड़े, सड़क पर धड़कता रहा दिल

हापुड़ में करवा चौथ की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब गुलावठी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. पति-पत्नी बाइक से बाजार जा रहे थे तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हैं. यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि महिला का दिल शरीर से बाहर आ गया और सड़क पर धड़कता रहा.

सड़क हादसे में महिला की मौत
यूपी के हापुड़ में करवाचौथ से पहले हापुड़ जिले के गुलावठी मार्ग पर बुधवार को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. भटियाना गांव की 35 साल की अनुराधा अपने पति हरिओम के साथ बाजार जा रही थीं ताकि त्योहार की तैयारी कर सकें, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुशियों का यह सफर मौत की मंजिल में बदल गया.

पति के साथ बाजार जा रही थीं अनुराधा

जानकारी के मुताबिक, हरिओम अपनी पत्नी अनुराधा के साथ बाइक से गुलावठी बाजार जा रहे थे. दोपहर के समय जब वो कपूरपुर थाना क्षेत्र के मध्य गंग नहर पुल के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहा एक ट्रक सड़क के गड्ढे से बचने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुराधा उछलकर सड़क पर जा गिरीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसके शरीर के कई अंग बाहर आ गए और उनका दिल कुछ देर तक सड़क पर धड़कता रहा. यह मंजर देख आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए.

पति की हालत गंभीर

हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन सूचना न दिए जाने से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर दिया. सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

खराब सड़क को लोगों ने ठहराया जिम्मेदार

स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे के लिए खराब सड़क और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि धौलाना-गुलावठी मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है और गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई. लोगों ने मांग की है कि सड़क का तत्काल पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि आगे किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी न झेलनी पड़े.

अनुराधा की मौत से उनका परिवार टूट गया है. उसके दो छोटे-छोटे बच्चे आयुष और आरव हैं. करवा चौथ से पहले हुए इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है. अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक सड़कों की बदहाली लोगों की जान लेती रहेगी.
 

