चलती कारों की छतों पर चढ़कर किया डांस... हाईवे पर स्टंट और हुड़दंग का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक खतरनाक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें कुछ युवक कारों की छत पर चढ़कर डांस और स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर रोड के पास की है, जहां एक शादी समारोह के दौरान गाड़ियों का लंबा काफिला निकला था. इसी दौरान कुछ युवकों ने बीच सड़क पर हुड़दंग शुरू कर दिया.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई युवक चलती कारों की छत पर चढ़कर डांस कर रहे हैं. कुछ ने तो गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट भी किया. इन हरकतों से न सिर्फ खुद की जान खतरे में डाली गई बल्कि हाईवे पर यातायात भी पूरी तरह बाधित हो गया. गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच में जुटी

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है. हाफिजपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें शामिल युवकों की पहचान की जा रही है. ट्रैफिक प्रभारी विशाल यादव ने कहा है कि वीडियो के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो कब और किस मौके पर शूट किया गया था.

देखें वीडियो...

शादी के जुलूस में बनी स्टंटबाजी का मंच

सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला एक शादी समारोह से जुड़ा हुआ है. बारात के दौरान युवकों ने मस्ती के नाम पर हाईवे को ही डांस फ्लोर बना दिया. कई गाड़ियां धीमी रफ्तार में चल रही थीं, जबकि कुछ युवक उनकी छत पर चढ़कर डांस और स्टंट कर रहे थे. इस तरह की हरकतों ने सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों की जान जोखिम में डाल दी.

