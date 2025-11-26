scorecardresearch
 

Feedback

हमीरपुर सामूहिक विवाह में भगदड़! जलपान काउंटर से चिप्स पैकेट लूटकर भागे लोग, चाय से बच्चा झुलसा

हमीरपुर के राठ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में अव्यवस्था के चलते जलपान काउंटर पर भगदड़ मच गई. 380 जोड़ों के आयोजन में लोग आलू बोंडा और चिप्स के पैकेट लूटकर भागते दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस दौरान एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में झुलस गया.

Advertisement
X
हमीरपुर में सामूहिक विवाह के दौरान हुआ हंगामा (Photo- Screengrab)
हमीरपुर में सामूहिक विवाह के दौरान हुआ हंगामा (Photo- Screengrab)

यूपी के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में अव्यवस्थाओं के चलते हंगामा मच गया. जलपान काउंटर पर अचानक भगदड़ मच गई, जहां लोग आलू बोंडा और चिप्स के पैकेट लूटकर भागते दिखे. इस अफरा-तफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भगदड़ में एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में जाने से झुलस भी गया.

दरअसल, स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय के क्रीड़ा स्थल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ था. इस आयोजन में कुल 380 जोड़ों ने एक-दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया, जिसमें तीन मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे, जिन्होंने निकाह कबूल किया. 

हालांकि, जलपान काउंटर में मची अचानक भगदड़ ने आयोजन की किरकिरी कर दी. भीड़ ने काउंटर पर रखा जलपान (आलू बोंडा और चिप्स) लूट लिया. इस दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर दिखाई नहीं दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Hamirpur police inspector kills married girlfriend
दारोगा से व‍िवाहिता का था इश्क, न्यूड हालत में म‍िली लाश 
Deceased Kiran Devi and accused Ankit Yadav (Photo- ITG)Deceased Kiran Devi and accused Ankit Yadav (Photo- ITG)
हमीरपुर के दारोगा ने कैसे की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या? सड़क किनारे मिली थी न्यूड लाश  
हमीरपुर में दरोगा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है (Photo: ITG)
दारोगा के डबल लाइफ की कहानी... फाइल जांचते-जांचते हुआ प्यार, बाद में सेक्स और धोखा 
हमीरपुर में सड़क किनारे मिला महिला का शव 
घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
सड़क किनारे मिला महिला का शव... गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस 

जलपान लूटने की यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग चिप्स के पैकेट लेकर भाग रहे हैं.  दुखद यह है कि भगदड़ के दौरान हुई अफरा-तफरी में एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में चला गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. सम्मेलन की अव्यवस्थाओं पर अब सवाल उठ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement