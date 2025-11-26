हमीरपुर सामूहिक विवाह में भगदड़! जलपान काउंटर से चिप्स पैकेट लूटकर भागे लोग, चाय से बच्चा झुलसा

यूपी के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में अव्यवस्थाओं के चलते हंगामा मच गया. जलपान काउंटर पर अचानक भगदड़ मच गई, जहां लोग आलू बोंडा और चिप्स के पैकेट लूटकर भागते दिखे. इस अफरा-तफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भगदड़ में एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में जाने से झुलस भी गया.

दरअसल, स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय के क्रीड़ा स्थल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ था. इस आयोजन में कुल 380 जोड़ों ने एक-दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया, जिसमें तीन मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे, जिन्होंने निकाह कबूल किया.

हालांकि, जलपान काउंटर में मची अचानक भगदड़ ने आयोजन की किरकिरी कर दी. भीड़ ने काउंटर पर रखा जलपान (आलू बोंडा और चिप्स) लूट लिया. इस दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर दिखाई नहीं दिया.

जलपान लूटने की यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग चिप्स के पैकेट लेकर भाग रहे हैं. दुखद यह है कि भगदड़ के दौरान हुई अफरा-तफरी में एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में चला गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. सम्मेलन की अव्यवस्थाओं पर अब सवाल उठ रहे हैं.

