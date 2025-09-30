scorecardresearch
 

Feedback

गहने पहनकर जिम जाने वाली बहू... सास ने रची ऐसी साजिश कि पुलिस भी रह गई दंग

मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर गांव में बहु पूजा की जिम आदत ने सनसनी मचा दी. मॉडर्न अंदाज में गहने पहनकर जिम जाने वाली बहू की यह आदत उसकी सास रेखा को नागवार लगी. नाराज सास ने अपने परिचित अपराधियों को बहू की ज्वेलरी छीनने भेजा. पुलिस ने 12 घंटे में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया और ज्वेलरी बरामद की. बाद में सामने आया कि यह पूरा खेल सास की योजना का हिस्सा था.

Advertisement
X
सास ने जिम जाने वाली बहू के गहने चुराने के लिए सुपारी दे दी (Photo: AI-generated)
सास ने जिम जाने वाली बहू के गहने चुराने के लिए सुपारी दे दी (Photo: AI-generated)

यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. यह कहानी है बहु पूजा और उसकी सास रेखा की, लेकिन इसमें ट्विस्ट इतना सनसनीखेज था कि सुनते ही हर कोई दंग रह गया.

जिम में गहने पहनना और सास की नाराजगी

पूजा, मॉडर्न सोच और फिटनेस प्रेमी बहु, रोजाना जिम जाने के लिए तैयार होती और उसी दौरान अपनी चमचमाती ज्वेलरी पहनकर निकलती कुंडल, अंगूठियां, चैन और अन्य आभूषण. लेकिन उसकी यह आदत उसकी सास रेखा को नागवार गुजरती थी. समय के साथ नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि रेखा ने मन ही मन योजना बना ली. उसे लगता था कि बहू का यह दिखावा केवल अहंकार और दिखावे का प्रतीक है. नाराज़गी और जलन ने सास को इतना उकसाया कि उसने अपनी बहू के खिलाफ अपराधियों को काम पर लगाने का फैसला किया.

सम्बंधित ख़बरें

Mother-in-law got her daughter-in-law robbed
मॉडर्न ख्यालों वाली बहू ज्वेलरी पहनकर जाती थी जिम, सास ने परिचित बदमाशों से करा दिया ये कांड 
A lesson for rapists
पहले बहला फुसलाकर... फिर नौकरी का झांसा देकर रेप, आरोपियों के रोते हुए माफी मांगने का वीडियो वायरल 
mobile
दहेज के लिए किया टॉर्चर तो घर छोड़ गई बीवी, फिर व्हाट्सएप पर दे दिया तीन तलाक  
मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर पर छापेमारी 
Spa centre
मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर की आड़ में अवैध धंधा? छापेमारी में 4 महिलाएं गिरफ्तार 

साजिश की योजना

सास रेखा ने अपने परिचित अपराधी अंकुर उर्फ काशी से संपर्क किया और बहू की ज्वेलरी छीनने का काम उसे सौंपा. अंकुर ने अपने दो साथी वंश और वीर सिंह को योजना में शामिल किया. रजत उर्फ रघु नामक एक अन्य व्यक्ति अभी भी पुलिस की तलाश में है. एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें सूचना मिली कि महिला पूजा के साथ कोई घटना हुई है. जांच में यह पता चला कि मामला सास-बहू के विवाद से जुड़ा है. सास ने अपने परिचित अपराधी को बहू की लोकेशन देकर उसे घटना अंजाम देने को कहा.

Advertisement

लूट का अंदाज

पूजा जिस ई-रिक्शा से जिम जा रही थी, उसी को ट्रैक किया गया. अंकुर ने पहले से संपर्क करके लोकेशन तय की और फिर अपने साथियों को घटना अंजाम देने भेजा. पूजा को लगा कि यह सिर्फ एक आम दिन है. लेकिन जिम की राह, चमचमाती ज्वेलरी और सास की योजना ने मिलकर पूरे गांव में सनसनी फैला दी. बदमाशों ने कुंडल, अंगूठियां, चैन और अन्य आभूषण छीन लिए. पूजा को थोड़ी देर के लिए लगा कि यह कोई मामूली घटना है, लेकिन जल्द ही सच सामने आया . सास की साजिश थी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पुरकाजी महिला पुलिस टीम ने घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू की. 12 घंटे के भीतर तीन लुटेरों वंश, अंकुर और वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई. एसएसपी संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि महिला सब-इंस्पेक्टर निशा और उनकी टीम की तत्परता के कारण ही यह मामला इतनी जल्दी सुलझा. तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया और पुलिस की कार्रवाई को सजा और सुरक्षा का संदेश माना जा रहा है.

गिरोह और आपराधिक कनेक्शन

एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अंकुर, वंश और वीर सिंह हरिद्वार और मंगलौर के रहने वाले हैं. रजत उर्फ रघु अभी फरार है. घटना स्थल उत्तराखंड की सीमा के नजदीक होने के कारण, केस तुरंत दर्ज किया गया.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement