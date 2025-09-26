scorecardresearch
 

यूपी: मंडप में प्रेमी ने भर दी दुल्हन की मांग, देखता रह गया दूल्हा, बैरंग लौटी बारात

बाराबंकी में शादी के मंडप में दहेज को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बारात वापस लौट गई. आरोप है कि मांग पूरी न होने पर विवाद हुआ तो दुल्हन रोने लगी. इसी दौरान उसके प्रेमी ने सबकी मौजूदगी में उसकी मांग भर दी.

बाराबंकी में शादी के दौरान जमकर हुआ हंगामा (Photo- ITG)
बाराबंकी में शादी के दौरान जमकर हुआ हंगामा (Photo- ITG)

यूपी के बाराबंकी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शादी के मंडप में दहेज को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन रोने लगी. तभी मौके पर मौजूद प्रेमी ने सबके सामने दुल्हन की मांग भर दी. इस घटना से मंडप में हंगामा मच गया और बरात बैरंग लौट गई. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

दरअसल, पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे का है. यहां के उत्तर टोला निवासी नरेश की बेटी मोहनी की शादी कोठी क्षेत्र के विकास सोनी से तय हुई थी.  24 सितंबर की शाम बरात पहुंची और मंडप में रस्में चल रही थीं. तभी वर पक्ष ने डेढ़ लाख रुपये नकद और डेढ़ तोला सोने की मांग रख दी. 

मांग पूरी न होने पर वर पक्ष ने बारात वापस ले जाने की धमकी दी. विवाद बढ़ा तो दुल्हन मोहनी रोने लगी. रोते-रोते वह बहन के देवर शिवांश के पास पहुंची. तभी शिवांश ने सबके सामने उसकी मांग भर दी. 

वहीं, दूल्हे के पिता शिवकुमार सोनी ने लड़की पक्ष पर ही गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि हम 8:30 बजे बारात लेकर पहुंचे थे. वहां हर महिला को 501 रुपये और दूल्हा उतराई में 5,001 रूपये की मांग की गई. हमने कहा- हम गरीब लोग हैं इतना पैसा नहीं दे सकते. वैसे भी हमने तो कभी उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा. जिसके बाद हमें प्रताड़ित किया गया और अचानक दूसरी तरफ किसी और से लड़की की मांग भरवा दी गई. यह सब पहले से तय साजिश लग रही है. 

लड़के के पिता आगे कहा कि शादी तय होने के बाद भी लड़की हमारे लड़के से लगातार बात करती रही. लेकिन मंडप में हमें छत पर बैठा कर रखा गया और नीचे दूसरा नाटक चल रहा था. जबरन हमें बेइज्जत कर बारात लौटने पर मजबूर किया गया. उधर, घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली क्षेत्र की बंकी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराया. दुल्हन की मांग भरने वाले युवक को रास्ते से ही हिरासत में लेकर चौकी लाया गया और वहीं उसका बयान दर्ज किया गया. 

दूल्हे के पिता ने बताया कि हमारे दो बेटे और एक बेटी है. बड़ा बेटा लखनऊ में नौकरी की तैयारी कर रहा है. दूसरे की शादी करने के लिए हम यहां बारात लेकर आए थे. जबकि, दुल्हन पक्ष में आठ लड़कियां और एक लड़का है. 

