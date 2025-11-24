ग्रेटर नोएडा में भयानक हादसा, बेकाबू होकर हाइवे से गिरी कार, डॉक्टर की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह NH-91 पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में कार सवार एक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई. कार हाईवे से करीब 15 से 20 फीट नीचे जाकर एक मंदिर की दीवार से टकराई, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के करावल नगर निवासी 32 साल के अमित प्रसाद पेशे से डॉक्टर थे. वह बुलंदशहर के खुर्जा स्थित PLRD अस्पताल में कार्यरत थे. डॉ. अमित शनिवार शाम को खुर्जा से दिल्ली अपने घर आते थे और रविवार को रुकने के बाद सोमवार सुबह दिल्ली से खुर्जा अस्पताल के लिए निकलते थे.

आज सुबह भी वह अपनी ब्रेजा कार से खुर्जा जा रहे थे. सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही उनकी कार बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर बाईपास पहुंची, अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया. कार पलटते हुए हाईवे से नीचे जा गिरी और सीधे मंदिर की दीवार से जा टकराई. कार की गति इतनी तेज थी कि वह हाईवे से नीचे पलटने के बाद 15 से 20 फीट दूर जाकर मंदिर से टकराई. हादसे की जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

घटना की सूचना मिलते ही बादलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत कार के अंदर फंसे डॉक्टर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है. पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी. आशंका है कि कार चालक को नींद की झपकी आई होगी, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.



