तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मचाई तबाही, देवर-भाभी समेत तीन लोगों की जान गई, दो की हालत गंभीर

ग्रेटर नोएडा में रविवार सुबह दनकौर-सिकंदराबाद रोड पर कनारसी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रही दो बाइकों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उन पर सवार 5 लोग सड़क पर दूर तक छिटक गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत JIMS अस्पताल, ग्रेटर नोएडा पहुंचाया.

हादसे में तीन लोगों की मौत

दुर्घटना में हीरालाल (25), उनकी भाभी तुलसी (36) और दूसरी बाइक पर सवार गौरव नागर (23) की मौत हो गई, जबकि हीरालाल की भतीजी कुमकुम (12) और भतीजा देवा (10) गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है.

बताया गया कि हीरालाल अपने परिवार के साथ बुलंदशहर के वैर कस्बे में एक शादी समारोह में जा रहे थे. इसी दौरान कनारसी गांव के नजदीक उनकी बाइक को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी.

हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए. इसी दौरान जुनेदपुर निवासी गौरव नागर भी बाइक से आ रहे थे, जिन्हें उसी ट्रैक्टर ने सामने से रौंद दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर बेकाबू था और चालक ने गति नियंत्रित नहीं रखी, जिसकी वजह से दो बाइकों को एक के बाद एक नुकसान पहुंचा.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

दनकौर थाना प्रभारी मुनेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में दो पुरुष और एक महिला की मौत हुई है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है.

