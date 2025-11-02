ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा हायर कंपनी के पास हुआ, जहां सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे.

आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान मोंटू (19), श्वेत (19) और रोहित (20) के रूप में हुई है. तीनों युवक बुलंदशहर के रहने वाले थे. वो किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर जा रहे थे तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया और सीधी टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मौके से डंपर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. कोतवाली पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

हादसे के बाद चालक फरार

इस हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों में गुस्से का माहौल है. लोगों ने मांग की है कि चालक को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए. दादरी पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हायर कंपनी के पास भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----