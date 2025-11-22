Greater Noida: ऑफिस के अंदर दो पक्षों में जमकर मारपीट, पूरी घटना CCTV में कैद

ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में पैसे के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला तब गंभीर हो गया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ऑफिस में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. यह पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऑफिस में घुसकर हमला, पीड़ित ने लगाई गंभीर आरोप

पीड़ित संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे श्रीपाल और उनका बेटा तनुश नागर अचानक उनके ऑफिस में घुस आए. संदीप का आरोप है कि दोनों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया. इस दौरान कार्यालय में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया गया और कई वस्तुओं को तोड़ दिया गया. संदीप ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे बचें.

उन्होंने कहा कि हमला लगातार बढ़ रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. ऐसे में उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की, जिससे मौके पर पुलिस पहुंची और उनकी जान बची. संदीप ने यह भी दावा किया कि मारपीट के दौरान उनके गले में पहनी हुई सोने की चेन भी गायब हो गई. उनका कहना है कि या तो वह झड़ गई या फिर आरोपियों ने बलवा करते हुए ले ली.

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने दनकौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. संदीप की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना पुलिस अब सीसीटीवी की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मारपीट कैसे हुई और तोड़फोड़ किसने की.

पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज किया जा रहा है और फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दनकौर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है ताकि मारपीट और तोड़फोड़ की सच्चाई जल्द सामने आ सके.

