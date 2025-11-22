scorecardresearch
 

Greater Noida: ऑफिस के अंदर दो पक्षों में जमकर मारपीट, पूरी घटना CCTV में कैद

ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में पैसे के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच ऑफिस के अंदर जमकर मारपीट हुई. पीड़ित संदीप ने आरोप लगाया कि श्रीपाल और उनका बेटा तनुश नागर ऑफिस में घुसकर हमला और तोड़फोड़ कर गए. पूरी घटना CCTV में कैद है. संदीप की सोने की चेन भी गायब हुई. पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज.(Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में पैसे के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला तब गंभीर हो गया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ऑफिस में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. यह पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऑफिस में घुसकर हमला, पीड़ित ने लगाई गंभीर आरोप

पीड़ित संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे श्रीपाल और उनका बेटा तनुश नागर अचानक उनके ऑफिस में घुस आए. संदीप का आरोप है कि दोनों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया. इस दौरान कार्यालय में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया गया और कई वस्तुओं को तोड़ दिया गया. संदीप ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे बचें.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में 22 वर्षीय युवती ने किया सुसाइड, बिल्डिंग के 16वें फ्लोर से कूदी

उन्होंने कहा कि हमला लगातार बढ़ रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. ऐसे में उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की, जिससे मौके पर पुलिस पहुंची और उनकी जान बची. संदीप ने यह भी दावा किया कि मारपीट के दौरान उनके गले में पहनी हुई सोने की चेन भी गायब हो गई. उनका कहना है कि या तो वह झड़ गई या फिर आरोपियों ने बलवा करते हुए ले ली.

देखें वीडियो...

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने दनकौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. संदीप की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना पुलिस अब सीसीटीवी की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मारपीट कैसे हुई और तोड़फोड़ किसने की.

पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज किया जा रहा है और फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दनकौर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है ताकि मारपीट और तोड़फोड़ की सच्चाई जल्द सामने आ सके.

