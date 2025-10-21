scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा: पंचायत में चाचा-भतीजे की हत्या से दहल उठा इलाका... अचानक तड़तड़ाई गोलियां, फिर जमीन पर गिरी 2 लाशें

ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में दीपावली के दिन नाली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पंचायत के दौरान हुए झगड़े में प्रिंस भाटी, बॉबी तोंगड़ और मनोज नागर ने दीपांशु भाटी (21) और अजयपाल भाटी (55) की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि तीन अन्य घायल हुए. घटना के विरोध में परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.

ग्रेटर नोएडा में फायरिंग के बाद मची भगदड़ (Photo- Screengrab)
ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के गांव सैथली में दीपावली के दिन मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. नाली से पानी निकालने को लेकर हुए वाद-विवाद में पंचायत के दौरान दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोलीबारी में तीन लोग घायल भी हुए हैं. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

अब हत्या के दौरान का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें गोली चलते और अफरा-तफरी मचते दिख रही है. वीडियो के आखिर में दो लोग लहूलुहान जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं. आसपास खून ही खून बिखरा हुआ है. परिजन रोते-बिलखते दिखाई पड़ रहे हैं. 

नाली विवाद में खूनी संघर्ष, दो लोगों की हत्या

घटना से नाराज मृतकों के परिजनों ने चौकी के सामने जीटी रोड पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल, मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स लगाई गई है. हालात तनावपूर्ण हैं. आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. 

डीसीपी ग्रेटर नोएडा शाद मियां खान के अनुसार, गांव सैथली निवासी अनूप भाटी का उनके पड़ोसी प्रिंस भाटी, बॉबी तोंगड़ और मनोज नागर से झगड़ा हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने अनूप के भतीजे दीपांशु भाटी (21) और भाई अजयपाल भाटी (55) पर फायरिंग कर दी. 

फायरिंग में CISF के रिटायर्ड जवान समेत दो की मौत

एफआईआर दर्ज, तलाश जारी

गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अनूप भाटी की तहरीर पर बॉबी तोंगड़, प्रिंस भाटी और मनोज नागर को नामजद किया गया है. डीसीपी ने यह भी बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चार टीमें गठित की गई हैं और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.  

वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. पीड़ित परिजनों से लगातार बातचीत की जा रही है. फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस जल्द घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है. 

