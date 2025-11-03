scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर की 75 लाख की ठगी, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी को पुणे से दबोचा

ग्रेटर नोएडा में बीटा-2 थाना पुलिस ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताकर 75 लाख की ठगी करने वाले आरोपी गणेश सूर्यकांत ओटी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया. आरोपी ने सेवानिवृत्त अधिकारी को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कराई थी. पुलिस ने 47 लाख रुपये पीड़ित को वापस दिलाए हैं. एक आरोपी अब भी फरार है.

Advertisement
X
एक आरोपी अब भी फरार है.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
एक आरोपी अब भी फरार है.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में रहने वाले सेवानिवृत्त एक अधिकारी के साथ साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. आरोपी ने खुद को मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताकर अधिकारी को 'डिजिटल अरेस्ट' किया और उनके बैंक खाते से 75.57 लाख रुपये उड़ा लिए. यह घटना तब शुरू हुई जब अधिकारी को व्हाट्सएप कॉल पर बताया गया कि उन्होंने ताइवान में एक पार्सल भेजा है, जिसमें 2 किलो ड्रग्स मिले हैं.

‘डिजिटल अरेस्ट’ बनाकर उड़ाए लाखों रुपये
कॉल करने वाले ठग ने अधिकारी को डराया और खुद को मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर बताया. उसने अधिकारी को कहा कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. डर के माहौल में अधिकारी को मोबाइल पर लगातार बातचीत में व्यस्त रखा गया, जिसे साइबर जगत में ‘डिजिटल अरेस्ट’ कहा जाता है. इसी दौरान ठगों ने ITGS के माध्यम से पीड़ित के खाते से करीब 75.57 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें... इस तकनीक में धुएं की जगह निकलती है भाप, फ्यूल पंप भी हो रहा तैयार

सम्बंधित ख़बरें

Sick woman sitting at home
प्रदूषण से गैस चैंबर बने दिल्ली-NCR में अब वायरस भी फैला, 75% घरों में कोई न कोई बीमार 
A car ran over a woman in Gaur City, breaking both her legs; CCTV footage has gone viral.
ग्रेटर नोएडा: कार सवार ने महिला को रौंदा, CCTV में कैद घटना 
सिग्मा सेक्टर की जनता जीती, NGT ने कहा-ग्रीन बेल्ट में नहीं फेंका जाएगा मलबा (Rep. Photo by Gemini)
ग्रीन बेल्ट कूड़ाघर नहीं, शहर के फेफड़े हैं... NGT ने लगाई अथॉर‍िटी को फटकार, RWA को मिली जीत 
दिल्ली-एनसीआर में DRI ने बड़ा ड्रग ऑपरेशन किया (Photo: PIB)
दिल्ली-NCR में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़... करोड़ों के नशे का जखीरा बरामद, 26 विदेशी नागरिक गिरफ्तार  
Anger erupts after Dalit teenager's death: Villagers block road
दलित किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क की जाम, CM योगी ने की मृतक के पिता से बात 

पुलिस की तत्परता से बरामद हुए 47 लाख रुपये
पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत बीटा-2 थाना पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जिन खातों में पैसे भेजे गए थे, उन्हें सीज किया गया. सर्विलांस और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से आरोपी गणेश सूर्यकांत ओटी को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

एक आरोपी फरार, गिरफ्तारी के प्रयास जारी
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस की सक्रियता से अब तक पीड़ित के 47 लाख रुपये वापस दिला दिए गए हैं. गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक और आरोपी की तलाश जारी है, जिसे जल्द ही पकड़ा जाएगा. यह मामला लोगों को चेतावनी देता है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन धमकी पर भरोसा न करें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement