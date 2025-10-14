scorecardresearch
 

Feedback

'बंगालिन' कहकर चिढ़ाती थी दादी, पोती ने गड़ासी ने काट दिया सिर, लाश को साइकिल से लगाया ठिकाने

यूपी के गोरखपुर में सिर कटी लाश मिलने के मामले का खुलासा हो गया है. 16 दिन बाद पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया है. मृतक महिला का कत्ल किसी और ने बल्कि उसकी पोती और बहू ने किया था. पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है.

Advertisement
X
पोती ने मां के साथ मिलकर लगाया दादी को ठिकाने (Photo- ITG)
पोती ने मां के साथ मिलकर लगाया दादी को ठिकाने (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने 16 दिन पहले भुईधरपुर गांव के पास मिली सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझा ली है. मृतका की बहू उत्तरा देवी और उसकी बेटी खुशी कुमारी ने ही हत्या की थी. दादी द्वारा लगातार 'बंगालिन' कहकर ताना मारने और नौकरानी जैसा व्यवहार करने से आहत होकर पोती खुशी ने सोते समय गड़ासी से सिर काटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. 

हत्या की वजह बना 'ताना'

यह सनसनीखेज मामला 26 सितंबर को पीपीगंज क्षेत्र अंतर्गत भुईधरपुर गांव की सीमा पर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सामने आया था.  मृतका की बहू उत्तरा देवी ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस जांच में हत्या की वजह हैरान करने वाली निकली.

सम्बंधित ख़बरें

A widowed mother of two children absconds with a 16-year-old boy
Instagram पर हुआ प्यार, दो बच्चों की मां 16 साल के किशोर को लेकर हुई फरार 
नाला खुदाई के दौरान गिरा मकान, Video 
PWD पर लापरवाही का आरोप.(Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
नाला खुदाई के दौरान भरभराकर गिरा मकान, PWD इंजीनियर-ठेकेदार मौके से फरार 
Delhi Crime
कानून से बचने के लिए 'मौत का ड्रामा'... दिल्ली से फरार शातिर अपराधी गोरखपुर में ऐसे हुआ बेनकाब 
police men
गोरखपुर में ड्राइवर ने लूटे मालिक के 9.70 लाख, रच दी रास्ते में लूटपाट की झूठी कहानी  

बहू उत्तरा देवी की बेटी खुशी कुमारी को उसकी दादी अक्सर ताना मारती थी. दादी खुशी और उसकी मां उत्तरा को 'बंगालिन' कहती थी और उन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर उन्हें नौकरानियों जैसा बर्ताव करती थी. 

पोती ने दादी का सिर काटा

लगातार तानों से तंग आकर और अपनी पढ़ाई छुड़वाए जाने से आहत खुशी ने दादी को सबक सिखाने का फैसला किया. जिस दिन खुशी की मां उत्तरा घर से बाहर गई थी और घर पर कोई नहीं था, खुशी ने दादी को मड़ई में सोते हुए देखा. इसके बाद उसने गड़ासी से सोते हुए दादी का सिर काटकर हत्या कर दी. 

Advertisement

उत्तरा देवी के वापस आने पर खुशी ने उन्हें हत्या की बात बताई. इसके बाद दोनों ने मिलकर अंधेरा होने पर शव को बोरे में भरा और साइकिल से ले जाकर गांव के बाहर फेंक दिया. 

गोबर के ढेर में छिपाया हथियार

हत्या के बाद मां-बेटी ने मिलकर 'आला कत्ल' यानी गड़ासी को घर में जमा गोबर के ढेर के बीचों-बीच छिपा दिया था. पुलिस ने बताया कि इस गोबर के ढेर पर पिछले 14 दिनों से गोबर फेंका जा रहा था. खुशी के बताने पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया गड़ासी बरामद किया. 

मामले में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में पता चला कि दादी द्वारा ताना मारने से कुंठित होकर पोती ने हत्या कर दी. फिलहाल, दोनों आरोपी खुशी कुमारी (पोती) और उत्तरा देवी (पुत्रवधू) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement