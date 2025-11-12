scorecardresearch
 

'मुझे इसी दिन का इंतजार था...' घर में अकेला देख ट्यूशन टीचर छात्रा से करने लगा शर्मनाक हरकत

यूपी में गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके से शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां 15 साल की छात्रा घर पर अकेली थी. जब उसे पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर घर आया तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है. इसी के बाद टीचर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया. उसने छात्रा को धमकी भी दी. पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी शिक्षक को अरेस्ट कर लिया है.

छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने की छेड़छाड़. (Photo: Representational)
छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने की छेड़छाड़. (Photo: Representational)

UP News: गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके की रहने वाली 15 साल की छात्रा ने अपने ट्यूशन टीचर पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है. छात्रा घर पर अकेली थी, इस दौरान उसका ट्यूशन टीचर पहुंचा तो वह पहले तो अजीबोगरीब बातें करने लगा, फिर छात्रा को गले लगा लिया और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया. घबराई हुई छात्रा ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और अपनी चाची को पूरी घटना बताई. इसके बाद जब छात्रा के माता-पिता घर लौटे तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. 

इससे पहले छात्रा ने अपनी चाची को पूरी कहानी बताई. आरोपी टीचर कह रहा था कि मुझे तो इसी दिन का इंतजार था, जैसा कह रहा हूं वैसा वैसा करो, नहीं तो जान से मार दूंगा. इसी के साथ उसने पीड़िता को बाहों में भर लिया. इस दौरान छात्रा चिल्लाई तो आरोपी धमकी देने लगा.

इसके बाद पीड़ित छात्रा ने किसी तरह छूटने का प्रयास किया. जब आरोपी वहां से चला गया तो पीड़ित छात्रा ने अपनी चाची को पूरी आपबीती बताई, जिसे सुनकर वे सन्न रह गईं. इसके बाद छात्रा के माता-पिता, जो अपनी बहन से मिलने अस्पताल गए थे, उन्हें सूचना दी गई. छात्रा के माता-पिता तुरंत वापस लौटे और बच्ची से पूछताछ की, इसके बाद ट्यूशन टीचर के खिलाफ मामले की शिकायत पुलिस से की.

इस मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को कस्टडी में लेकर केस दर्ज किया. पुलिस ने उसे अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान महाराजगंज जिले के अहिरौली गांव के रहने वाले आलोक यादव के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 साल है. वह गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में रूम लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था. रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने फोन पर इस मामले की पुष्टि की है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

