scorecardresearch
 

Feedback

BJP सांसद रवि किशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया फोन

गोरखपुर के सांसद और भाजपा के स्टार प्रचारक रवि किशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. इस बार धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दी गई है. ज्योतिष प्रवीन शास्त्री के मोबाइल पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें रवि किशन की फोटो पर क्रॉस बनाकर भेजी गई. पुलिस जांच में जुटी है.

Advertisement
X
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी सांसद रवि किशन को धमकी (Photo: ITG)
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी सांसद रवि किशन को धमकी (Photo: ITG)

गोरखपुर के सांसद और भाजपा के बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रवि किशन को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई बताई जा रही है. धमकी का मैसेज रवि किशन के ज्योतिष प्रवीन शास्त्री के मोबाइल पर आया है.

रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के गौतम विहार विस्तर कॉलोनी में रहने वाले ज्योतिष प्रवीन शास्त्री ने बताया कि 4 नवंबर को उनके मोबाइल पर 7904161800 नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने कहा कि इस बार मोदी और योगी दोनों चले जाएंगे. उसने प्रवीन शास्त्री को जान से मारने और सांसद रवि किशन को भी देख लेने की धमकी दी.

रवि किशन को जान से मारने की धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Threat from the Bishnoi Gang - The next bullet will be shot into your chest.
पंजाब में एक और कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी 
lawrence bishnoi and Rohit Godara
'गोली से देंगे जवाब...', रोहित गोदारा के हमले पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी 
व्यापारी से मांगी रंगदारी. (Representational image)
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पोहा बेचने वाले ने व्यापारी से मांगे 50 लाख, नाबालिग गिरफ्तार 
Threat from the Bishnoi Gang - The next bullet will be shot into your chest.
पंजाब में एक और कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी 
लॉरेंश बिश्नोई गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी
पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग, कनाडा में फिर लॉरेंस गैंग ने कराया हमला 

इसके बाद व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया, जिसमें रवि किशन और भाजपा विधायक प्रदीप शुक्ला की फोटो पर क्रॉस बनाकर भेजी गई थी. हैरानी की बात यह है कि जिस नंबर से यह मैसेज भेजा गया, उस पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगी हुई है.

प्रवीन शास्त्री ने बताया कि वह रवि किशन के घर पूजा-पाठ करवाते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रवि किशन को एक व्यक्ति ने धमकी दी थी जिसे गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

Advertisement

सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग

उन्होंने बताया कि धमकी मिलने के बाद उन्होंने रामगढ़ ताल थाने में तहरीर दी है. प्रवीन शास्त्री ने सरकार से मांग की है कि सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि वह लगातार जनता के बीच रहते हैं और प्रचार में सक्रिय हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement