BJP सांसद रवि किशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया फोन

गोरखपुर के सांसद और भाजपा के बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रवि किशन को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई बताई जा रही है. धमकी का मैसेज रवि किशन के ज्योतिष प्रवीन शास्त्री के मोबाइल पर आया है.

रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के गौतम विहार विस्तर कॉलोनी में रहने वाले ज्योतिष प्रवीन शास्त्री ने बताया कि 4 नवंबर को उनके मोबाइल पर 7904161800 नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने कहा कि इस बार मोदी और योगी दोनों चले जाएंगे. उसने प्रवीन शास्त्री को जान से मारने और सांसद रवि किशन को भी देख लेने की धमकी दी.

रवि किशन को जान से मारने की धमकी

इसके बाद व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया, जिसमें रवि किशन और भाजपा विधायक प्रदीप शुक्ला की फोटो पर क्रॉस बनाकर भेजी गई थी. हैरानी की बात यह है कि जिस नंबर से यह मैसेज भेजा गया, उस पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगी हुई है.

प्रवीन शास्त्री ने बताया कि वह रवि किशन के घर पूजा-पाठ करवाते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रवि किशन को एक व्यक्ति ने धमकी दी थी जिसे गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग

उन्होंने बताया कि धमकी मिलने के बाद उन्होंने रामगढ़ ताल थाने में तहरीर दी है. प्रवीन शास्त्री ने सरकार से मांग की है कि सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि वह लगातार जनता के बीच रहते हैं और प्रचार में सक्रिय हैं.

