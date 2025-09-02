गोरखपुर: हनुमान मंदिर में आरती के दौरान महिलाओं पर फेंका मांस का टुकड़ा... पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार व्यक्ति पर पिपराइच इलाके में हनुमान मंदिर में पूजा के दौरान महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंकने का आरोप है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपी की पहचान 35 वर्षीय उमेश यादव के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार शाम पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर में हुई. जब आरती हो रही थी, तभी आरोपी ने महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंक दिए. जिससे श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: आगरा: जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, हो रही पूछताछ

हालांकि, स्थानीय निवासियों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की कर दी. फिर पुलिस के हवाले कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि यादव नशे में लग रहा था. घटनास्थल का दौरा करने वाले चौरी चौरा के क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह ने कहा कि उमेश अपने बयान बदल रहा है. एक बार उसने दावा किया था कि एक स्थानीय मांस विक्रेता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था.

यह भी पढ़ें: दादरी कांड के एक साल: बीफ और मटन के बीच उलझा मांस का टुकड़ा

Advertisement

वहीं, बाद में अन्य साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया. अधिकारियों ने बताया कि यादव हाल ही में हैदराबाद से घर लौटा है. हैदराबाद में वह पेंटिंग और रंगाई का काम करता था.

---- समाप्त ----