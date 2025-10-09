दीपावली से पहले गोरखपुर में मिठाई फैक्ट्री पर छापा, 850 किलो नकली मावा और केक बरामद

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दीपावली से पहले फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिठाई और केक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है. भगवानपुर इलाके में स्थित कृष्णा स्वीट्स फैक्ट्री से 850 किलो नकली मावा और मिल्क केक बरामद किया गया.

यह फैक्ट्री दो साल पुरानी बताई जा रही है, जिसका संचालन श्री भगवान सिंह यादव करते हैं. टीम ने छापेमारी के दौरान मिठाई और केक बनाने में इस्तेमाल होने वाला मीठा खोवा, मिल्क पाउडर, रिफाइन और ग्लूकोज जैसी सामग्री जब्त की है. सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

मिठाई और केक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा

कार्रवाई का नेतृत्व सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने किया. उन्होंने बताया कि त्योहार के समय मिठाई की अधिक मांग के चलते कई कारोबारी मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं. इसी सूचना पर यह छापा मारा गया. उन्होंने कहा कि करीब 850 किलो नकली खोवा और 10 कुंतल मिल्क केक बरामद हुआ है. खराब मावा को नष्ट कराया जा रहा है और जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.

850 किलो नकली मावा और मिल्क केक बरामद

डॉ. सिंह ने बताया कि विभाग लगातार ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहा है. अगर कोई व्यापारी मिलावट करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं फैक्ट्री संचालक श्री भगवान सिंह यादव ने कहा कि विभाग ने जांच के लिए नमूने लिए हैं. जो भी रिपोर्ट आएगी, उसी के अनुसार सब कुछ साफ हो जाएगा.



