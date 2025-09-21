गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद 25 हजार का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने रामपुर के रहने वाले 25 हजार रुपए के इनामी पशु तस्कर को पकड़ लिया. तस्कर के पैर में पुलिस की गोली लगी है. जिससे वह घायल हुआ है. गिरफ्तार तस्कर धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु निवारण अधिनियम में वांछित था.

आरोपी की पहचान इमरान अली पुत्र अफसर अली निवासी खिजरपुर थाना अजीम नगर जनपद रामपुर के रूप में हुई है. इमरान अली के पास से पुलिस ने एक बाइक, अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक 3 नवंबर 2024 को चेकिंग के दौरान एक पिकअप से एक गोवंश ले जा रहे वाहन को बरामद किया गया.

इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था. आरोपी के खिलाफ रामपुर और गोरखपुर में गोहत्या, गिरोहबंद क्रिया कलाप, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न गम्भीर धाराओं में कुल 12 मुकदमें दर्ज हैं. आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में बीते सप्ताह नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हो गई थी.

ग्रामीणों ने दावा किया था कि जब तस्करों को पकड़ने के लिए भीड़ दौड़ रही थी, तब नीट छात्र भी पीछे-पीछे दौड़ रहा था. इसी दौरान तस्करों ने उसे गाड़ी में भर लिया और मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी. हालांकि, पुलिस ने गोली मारकर हत्या किए जाने से इनकार किया था. पुलिस का कहना था कि छात्र की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी.

