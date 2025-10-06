scorecardresearch
 

गोरखपुर: रेस्टोरेंट में युवक के साथ दिखी बहन, भाई ने नहर में डुबोकर मार डाला, डेढ़ घंटे लाश के पास बैठा रहा

गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना में भाई ने अपनी 19 वर्षीय बहन की नहर में डुबोकर हत्या कर दी. बहन के अफेयर से नाराज भाई ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने खौफनाक कदम उठा लिया. हत्या के बाद आरोपी डेढ़ घंटे तक लाश के पास बैठा रहा और फिर खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया.

हत्या की जांच करती पुलिस (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. कैंपियरगंज क्षेत्र के भौराबारी गांव में एक भाई ने अपनी सगी बहन की नहर में डुबोकर हत्या कर दी. मामला बहन के एक व्यक्ति से अफेयर का था, जिसे लेकर भाई नाराज था.

जानकारी के अनुसार, आरोपी आदित्य यादव ने सोमवार को अपनी 19 वर्षीय बहन नित्या यादव की हत्या कर दी. नित्या इंटर की छात्रा थी और पिछले तीन साल से एक व्यक्ति के साथ उसके संबंध थे. भाई ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. रविवार को वह घर से बिना बताए निकल गई और रातभर नहीं लौटी. सोमवार सुबह पता चला कि वह एक रेस्टोरेंट में उस युवक के साथ दिखी थी.

भाई ने की बहन की हत्या

आदित्य ने बहन को वहां से बुलाकर घर लौटने के रास्ते में बात करने के बहाने सुनसान जगह ले गया. जब बहन ने कहा कि वह उस युवक को नहीं छोड़ेगी, तो आरोपी ने पहले उसे पीटा, फिर नहर में डुबोकर मार डाला. हत्या के बाद वह डेढ़ घंटे तक लाश के पास बैठा रहा और फिर खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट 

थाना प्रभारी रोशन सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि पिता की मौत के बाद वह अपनी बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी निभा रहा था और मजदूरी करता था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और आगे की जांच जारी है.

