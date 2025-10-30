बेरहमी से घोंटा पत्नी का गला, कुचले आंख और मुंह, रच दी एक्सिडेंट की झूठी कहानी

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रिश्तों के कत्ल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है. अभी 4 दिन पहले जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे पति ने अपने 5 साल के बेटे के सामने पत्नी का हथौड़े से सर कुचल कर हत्या कर दी थी वहीं बीती रात एक पति ने घर के रास्ते में अपनी पत्नी की बेरहमी से गला घोंट कर हत्या कर दी. उसने पत्नी के आंखों को बुरी तरह से घायल कर मुंह को कुचल दिया.

सुबह लाश पड़ी होने की सूचना से हड़कंप मच गया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है. अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर 4 नामजद - पति ,सास ,ननद और मौसा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव की है

गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर माझा निवासी मुकेश यादव की शादी गांव की 23 साल की सुषमा से 2023 में हुई थी. पंजीकृत मुकदमे के अनुसार शादी के बाद से ही सुषमा के परिजन दहेज की मांग को लेकर सुषमा को प्रताड़ित करते थे. अपर पुलिस अधीक्षक राधे श्याम राय के मुताबिक नवाबगंज क्षेत्र के तुलसीपुर मांझा के रहने वाले मुकेश यादव ने गन्ने के खेत में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और कड़े से उसके आंख व मुंह पर चोट पहुंचाई. इसके बाद एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की.

एएसपी ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गहन पड़ताल के बाद पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि इस घटना में मृतका के भाई वीर प्रताप ने आरोपी पति मुकेश समेत तीन अन्य सास ,ननद और मौसा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. अन्य संलिप्त 3 नामजदों के खिलाफ साक्ष्यों संकलन की कार्यवाही इकट्ठा करके वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.





