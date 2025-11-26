गोंडा में बीएलओ सहायक अध्यापक की संदिग्ध हालात में मौत, दबाव के आरोपों की जांच शुरू

गोंडा जिले में मंगलवार को एक बीएलओ और सहायक अध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया. नवाबगंज ब्लॉक के जैतपुर माझा में तैनात सहायक अध्यापक और बीएलओ विपिन कुमार यादव ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों ने उन्हें पहले गोंडा के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन जिला अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने बताया कि विपिन यादव अपने घर पर कुछ खा लेने से बीमार पड़े. बूथ पर पता चला कि वे आज ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे. सीओ तरबगंज उमेश्वर सिंह ने भी बताया कि उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया था.

बीएलओ ने जहर खाकर दी जान

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के सीएमएस केके सिंह ने बताया कि जब विपिन को अस्पताल लाया गया, तब उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी. जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.

इधर एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि बीएलओ विपिन यादव अपने घर से निकले थे, रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें पहले गोर्नाड अस्पताल और फिर जिला अस्पताल लाया गया. इसके बाद SDM सदर और नायब तहसीलदार को साथ भेजकर लखनऊ रेफर करवाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में विपिन यादव ने एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था. इस वीडियो की सत्यता और अन्य तथ्यों की जांच के लिए सीआरओ और एडीएसपी के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.

